Färre sniglar i sommar

Det finns färre mördarsniglar

i år än tidigare.

Det beror på den torra våren.

Många som har en trädgård

har problem med mördarsniglar.

Sniglarna äter upp både

grönsaker och blommor.

Ofta kommer många sniglar.

Det är svårt att bli av med dem.

En enda snigel kan lägga

flera hundra ägg.

Men sniglarna trivs bäst

när det är blött.

Den här våren har det

regnat ovanligt lite.

Därför är det färre

mördarsniglar än vanligt.

Snigeln heter egentligen

spansk skogssnigel.

Men den kallas mördarsnigel

för att den förstör så mycket.

8 SIDOR/TT