Vardags

En brun snigel vid en lila blomma.

En mördarsnigel och en blomma. Foto: Anders Wiklund/TT

Färre sniglar i sommar

Det finns färre mördarsniglar
i år än tidigare.
Det beror på den torra våren.

Många som har en trädgård
har problem med mördarsniglar.
Sniglarna äter upp både
grönsaker och blommor.

Ofta kommer många sniglar.
Det är svårt att bli av med dem.
En enda snigel kan lägga
flera hundra ägg.

Men sniglarna trivs bäst
när det är blött.
Den här våren har det
regnat ovanligt lite.
Därför är det färre
mördarsniglar än vanligt.

Snigeln heter egentligen
spansk skogssnigel.
Men den kallas mördarsnigel
för att den förstör så mycket.

8 SIDOR/TT

24 juni 2026

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