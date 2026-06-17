Många är gifta länge i Sverige.

I år har över tio tusen par

varit gifta i 60 år.

Det kan vara rekord.

Det säger myndigheten SCB.

Inge och Gunnel Augustsson

från Lidköping är ett av paren

som gifte sig för 60 år sedan.

De träffades

en midsommarafton.

Gunnel frågade Inge

om han ville dansa.

– Jag tyckte att han

såg trevlig ut.

Han var så glad,

säger Gunnel.

– Det var en bra tjej.

Hon var lätt att prata med,

säger Inge.

De gifte sig i september år 1966.

Hon var 21 år.

Han var 26 år.

Sedan dess hänger de ihop.

Det kallas diamantbröllop

när ett par har varit

gifta i 60 år.

Just i år kan ovanligt

många fira diamantbröllop.

Det beror på att

många gifte sig år 1966.

De som gifte sig

var också ovanligt unga.

– Vi har flera vänner

som också firar 60 år

som gifta i år,

säger Inge Augustsson.

Har ni något knep

för att hålla ihop?

– Vi försöker hjälpa

och berömma varandra.

Vi har låtit varandra

göra vad vi vill.

Det är kanske vårt knep,

säger Gunnel.

– Visst kan vi tycka

olika ibland.

Så måste det få vara.

Men när det gäller hus

och familj tycker vi samma.

Det är viktigt, säger Inge.

De har inte bestämt

hur de ska fira sin dag

i september.

– Vi har pratat om

att åka någonstans.

Kanske till ett spa,

säger Gunnel.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR