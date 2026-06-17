Vardags

Två bilder. 1. De sitter bredvid varandra på en soffa, de är glada. 2. En svartvit bild när de är ett brudpar. Hon har vit klänning. Han har frack. De är glada.

Gunnel och Inge Augustsson i dag och när de gifte sig för 60 år sedan. Foto: Privat

Gifta i 60 år

Många är gifta länge i Sverige.
I år har över tio tusen par
varit gifta i 60 år.
Det kan vara rekord.
Det säger myndigheten SCB.

Inge och Gunnel Augustsson
från Lidköping är ett av paren
som gifte sig för 60 år sedan.

De träffades
en midsommarafton.
Gunnel frågade Inge
om han ville dansa.

– Jag tyckte att han
såg trevlig ut.
Han var så glad,
säger Gunnel.

– Det var en bra tjej.
Hon var lätt att prata med,
säger Inge.

De gifte sig i september år 1966.
Hon var 21 år.
Han var 26 år.
Sedan dess hänger de ihop.

Det kallas diamantbröllop
när ett par har varit
gifta i 60 år.

Just i år kan ovanligt
många fira diamantbröllop.
Det beror på att
många gifte sig år 1966.
De som gifte sig
var också ovanligt unga.

– Vi har flera vänner
som också firar 60 år
som gifta i år,
säger Inge Augustsson.

Har ni något knep
för att hålla ihop?

– Vi försöker hjälpa
och berömma varandra.
Vi har låtit varandra
göra vad vi vill.
Det är kanske vårt knep,
säger Gunnel.

– Visst kan vi tycka
olika ibland.
Så måste det få vara.
Men när det gäller hus
och familj tycker vi samma.
Det är viktigt, säger Inge.

De har inte bestämt
hur de ska fira sin dag
i september.

– Vi har pratat om
att åka någonstans.
Kanske till ett spa,
säger Gunnel.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR

Olika namn på bröllopsdag

Många firar dagen när de gifte sig.
Dagen har olika namn beroende
på hur länge paret varit gifta.

Här är några exempel.

  • Efter 5 år är det träbröllop
  • Efter 10 år är det tennbröllop
  • Efter 25 år är det silverbröllop
  • Efter 50 år är det guldbröllop
  • Efter 60 år är det diamantbröllop
  • Efter 75 år är det atombröllop

Informationen kommer från brollopsguiden.se

17 juni 2026

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