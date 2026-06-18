Vardags
Folk som firar midsommar. Foto: Ulf Palm/TT
Många firar midsommar
Fredagen den 19 juni
är det midsommarafton.
Då firar många i Sverige.
Folk i Sverige
har firat midsommar
ända sedan 1500-talet.
Det säger experter
på Nordiska museet.
Firandet av midsommar
kom från Tyskland från början.
Det var en kristen högtid
som kallades Sankt Hans dag.
Men i Sverige har midsommar
inte varit en kristen högtid på länge.
Folk har firat midsommar
för att det var då våren slutade
och sommaren började.
Förr trodde många
att det var något särskilt
med kvällen på midsommarafton.
De trodde att den var magisk.
Folk trodde att de kunde
få veta saker om framtiden
den natten.
En del av det
finns kvar än i dag.
Människor brukar plocka
sju sorters blommor och lägga
under sin kudde innan de sover.
De hoppas att de ska drömma
om vem de ska gifta sig med
i framtiden.
Sedan 1800-talet
har människor sjungit och dansat
runt en midsommarstång.
Stången brukar vara smyckad
med löv och blommor.
Det var från början
ett sätt att hylla odlingen.
Folk hoppades att årets odlingar
skulle gå bra.
Sedan mitten på 1900-talet
har det varit tradition
att äta särskild svensk mat
på midsommar.
Det är ofta färsk potatis,
lax, köttbullar och inlagd sill.
För många är det
viktigast av allt
att avsluta middagen
med svenska jordgubbar.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
18 juni 2026
Våran familj samlas den dagen ,vi äter nypotatis och sill ,en jordgubbstårta är ett måste.trevlig midsommar till er alla.hoppas vi slipper regn.
Trevlig midsommar till dig V!
Hälsar 8 Sidor
😊😎💛💙