Många firar midsommar

Fredagen den 19 juni

är det midsommarafton.

Då firar många i Sverige.

Folk i Sverige

har firat midsommar

ända sedan 1500-talet.

Det säger experter

på Nordiska museet.

Firandet av midsommar

kom från Tyskland från början.

Det var en kristen högtid

som kallades Sankt Hans dag.

Men i Sverige har midsommar

inte varit en kristen högtid på länge.

Folk har firat midsommar

för att det var då våren slutade

och sommaren började.

Förr trodde många

att det var något särskilt

med kvällen på midsommarafton.

De trodde att den var magisk.

Folk trodde att de kunde

få veta saker om framtiden

den natten.

En del av det

finns kvar än i dag.

Människor brukar plocka

sju sorters blommor och lägga

under sin kudde innan de sover.

De hoppas att de ska drömma

om vem de ska gifta sig med

i framtiden.

Sedan 1800-talet

har människor sjungit och dansat

runt en midsommarstång.

Stången brukar vara smyckad

med löv och blommor.

Det var från början

ett sätt att hylla odlingen.

Folk hoppades att årets odlingar

skulle gå bra.

Sedan mitten på 1900-talet

har det varit tradition

att äta särskild svensk mat

på midsommar.

Det är ofta färsk potatis,

lax, köttbullar och inlagd sill.

För många är det

viktigast av allt

att avsluta middagen

med svenska jordgubbar.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR