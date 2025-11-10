Nya avsnitt med Sofia

Programmet Hemmagympa med Sofia

blev populärt under

tiden med viruset corona.

Det går att se på SVT.

Många som inte kunde

gå till gymmet

använde programmet

för att träna.

Det är Sofia Åhman som visar

enkla övningar du kan göra

i ditt hem.

Nyligen berättade SVT

att det inte ska komma

nya avsnitt av programmet.

Då hörde många tittare av sig.

De sa att de vill ha nya avsnitt.

Därför ångrar sig SVT.

Nu ska de spela in 20 nya avsnitt.

De ska gå att se i vår.

– Jag jobbar med de

största programmen i Sverige.

Hemmagympa med Sofia

är ett av de mest populära.

Det säger Anton Glanzelius.

Han jobbar med SVTs program.

8 SIDOR/TT

Tränar du med Sofia?

Skriv gärna en kommentar.