Hon ser glad ut och tittar in i kameran. Hon har en mikrofon vid munnen.

Sofia Åhman. Foto: Erik Abel/TT

Nya avsnitt med Sofia

Programmet Hemmagympa med Sofia
blev populärt under
tiden med viruset corona.
Det går att se på SVT.

Många som inte kunde
gå till gymmet
använde programmet
för att träna.

Det är Sofia Åhman som visar
enkla övningar du kan göra
i ditt hem.

Nyligen berättade SVT
att det inte ska komma
nya avsnitt av programmet.

Då hörde många tittare av sig.
De sa att de vill ha nya avsnitt.

Därför ångrar sig SVT.
Nu ska de spela in 20 nya avsnitt.
De ska gå att se i vår.

– Jag jobbar med de
största programmen i Sverige.
Hemmagympa med Sofia
är ett av de mest populära.

Det säger Anton Glanzelius.
Han jobbar med SVTs program.

8 SIDOR/TT

10 november 2025

1 kommentar
  1. Hanna skriver:
    10 november, 2025 kl. 18:38

    Jag gillar att träna med Sofia
    Jag och mamma brukar träna med henne.

    
