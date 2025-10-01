Vardags
Kläder får slängas igen
Från den 1 oktober
får du slänga smutsiga
och trasiga kläder
i soporna igen.
Regeringen ändrar reglerna
efter att många kommuner
har fått problem.
Den 1 januari i år
kom en ny lag.
Då blev det olagligt
att slänga kläder i soporna.
Alla kläder skulle samlas in.
Tanken var att kläderna
skulle bli använda igen
eller återvinnas till nya saker.
Men folk lämnade in
väldigt mycket kläder.
Mycket mer än kommuner
och andra organisationer
hann med att sortera.
– Det har varit
väldigt jobbigt för oss.
Det säger Cristofer Ståhlgren
på organisationen
Human bridge till SVT.
Human bridge tar hand
om kläder som
kommunerna samlar in.
De sorterar och packar kläderna.
Efter den nya lagen
fick Human bridge
nästan dubbelt så mycket kläder
jämfört med tidigare.
Många kläder var dessutom
trasiga och smutsiga.
De går inte att sälja
eller återvinna.
Därför ändrar
regeringen reglerna.
Nu är det bara
hela och rena kläder
som ska samlas in.
Trasiga och smutsiga kläder
får du slänga i soporna.
1 oktober 2025
