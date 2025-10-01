Kläder får slängas igen

Från den 1 oktober

får du slänga smutsiga

och trasiga kläder

i soporna igen.

Regeringen ändrar reglerna

efter att många kommuner

har fått problem.

Den 1 januari i år

kom en ny lag.

Då blev det olagligt

att slänga kläder i soporna.

Alla kläder skulle samlas in.

Tanken var att kläderna

skulle bli använda igen

eller återvinnas till nya saker.

Men folk lämnade in

väldigt mycket kläder.

Mycket mer än kommuner

och andra organisationer

hann med att sortera.

– Det har varit

väldigt jobbigt för oss.

Det säger Cristofer Ståhlgren

på organisationen

Human bridge till SVT.

Human bridge tar hand

om kläder som

kommunerna samlar in.

De sorterar och packar kläderna.

Efter den nya lagen

fick Human bridge

nästan dubbelt så mycket kläder

jämfört med tidigare.

Många kläder var dessutom

trasiga och smutsiga.

De går inte att sälja

eller återvinna.

Därför ändrar

regeringen reglerna.

Nu är det bara

hela och rena kläder

som ska samlas in.

Trasiga och smutsiga kläder

får du slänga i soporna.

