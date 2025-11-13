USAs myndigheter öppnar

Många myndigheter i USA

har varit stängda i 43 dagar.

Så länge har myndigheter i landet

aldrig varit stängda förut.

Politikerna i USAs riksdag

bråkade om landets pengar,

budgeten.

Det var särskilt mycket bråk

om hur människor

ska få hjälp med pengar

till sjukvård.

Politikerna kom inte överens

om hur pengarna ska användas.

Därför stängdes flera myndigheter

den 1 oktober.

Många som jobbar för staten

fick inte sin lön under tiden.

Nu har USAs ledare Donald Trump

skrivit på en lag

som stoppar stängningen.

Myndigheterna öppnar igen.

Trump skyller stängningen

på politiker i partiet Demokraterna.

Trump är med i partiet

Republikanerna.

Under stängningen

kunde många inte få hjälp

med pengar till mat.

Det är 42 miljoner amerikaner

som behöver den hjälpen.

