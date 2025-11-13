Världen

Han sitter vid ett bord och håller upp ett stort papper. Flera personer står omkring honom och applåderar.

Presidenten Donald Trump har skrivit på en lag som stoppar stängningen. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

USAs myndigheter öppnar

Många myndigheter i USA
har varit stängda i 43 dagar.
Så länge har myndigheter i landet
aldrig varit stängda förut.

Politikerna i USAs riksdag
bråkade om landets pengar,
budgeten.

Det var särskilt mycket bråk
om hur människor
ska få hjälp med pengar
till sjukvård.

Politikerna kom inte överens
om hur pengarna ska användas.
Därför stängdes flera myndigheter
den 1 oktober.

Många som jobbar för staten
fick inte sin lön under tiden.

Nu har USAs ledare Donald Trump
skrivit på en lag
som stoppar stängningen.
Myndigheterna öppnar igen.

Trump skyller stängningen
på politiker i partiet Demokraterna.
Trump är med i partiet
Republikanerna.

Under stängningen
kunde många inte få hjälp
med pengar till mat.
Det är 42 miljoner amerikaner
som behöver den hjälpen.

8 SIDOR/TT

13 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar