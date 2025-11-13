Världen
Presidenten Donald Trump har skrivit på en lag som stoppar stängningen. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT
USAs myndigheter öppnar
Många myndigheter i USA
har varit stängda i 43 dagar.
Så länge har myndigheter i landet
aldrig varit stängda förut.
Politikerna i USAs riksdag
bråkade om landets pengar,
budgeten.
Det var särskilt mycket bråk
om hur människor
ska få hjälp med pengar
till sjukvård.
Politikerna kom inte överens
om hur pengarna ska användas.
Därför stängdes flera myndigheter
den 1 oktober.
Många som jobbar för staten
fick inte sin lön under tiden.
Nu har USAs ledare Donald Trump
skrivit på en lag
som stoppar stängningen.
Myndigheterna öppnar igen.
Trump skyller stängningen
på politiker i partiet Demokraterna.
Trump är med i partiet
Republikanerna.
Under stängningen
kunde många inte få hjälp
med pengar till mat.
Det är 42 miljoner amerikaner
som behöver den hjälpen.
13 november 2025