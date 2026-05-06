Världen
Båten där folk har dött. Foto: Arilson Almeida/AP/TT
Tre sjuka har dött på en båt
Folk har blivit sjuka
på en stor båt i havet.
Tre människor har dött.
Fyra till är sjuka.
Båten ligger i havet Atlanten
utanför öarna Kap Verde.
Det är en båt för folk
som är på semester.
De sjuka ska få hjälp
att komma bort från båten.
Sedan ska båten
åka till Kanarieöarna.
De som är sjuka har fått
en sjukdom som heter hantavirus.
Människor får den
från möss eller råttor.
Det är ovanligt att den
smittar mellan människor.
Det finns en liknande
sjukdom i Sverige.
Den heter sorkfeber.
Men den är inte alls
lika farlig som hantavirus.
8 SIDOR/TT
6 maj 2026
Hur vet man att man har den sjukdomen? Exempelvis på feber, eller förändringar i kroppen. Eller huden ändrar färg? Kan ni berätta mer om sjukdomen?