Tre sjuka har dött på en båt

Folk har blivit sjuka

på en stor båt i havet.

Tre människor har dött.

Fyra till är sjuka.

Båten ligger i havet Atlanten

utanför öarna Kap Verde.

Det är en båt för folk

som är på semester.

De sjuka ska få hjälp

att komma bort från båten.

Sedan ska båten

åka till Kanarieöarna.

De som är sjuka har fått

en sjukdom som heter hantavirus.

Människor får den

från möss eller råttor.

Det är ovanligt att den

smittar mellan människor.

Det finns en liknande

sjukdom i Sverige.

Den heter sorkfeber.

Men den är inte alls

lika farlig som hantavirus.

8 SIDOR/TT