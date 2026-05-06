Det är paus i kriget

mellan USA och Iran.

Iran stoppar fortfarande

båtar med olja från att åka genom

det viktiga sundet Hormuz.

Nyligen började USAs militärer

att hjälpa båtar åka genom sundet.

Iran gillade inte det.

Det fanns risk att kriget

skulle börja igen.

Nu säger USAs ledare

Donald Trump

att militärerna

ska sluta hjälpa båtar.

Då blir det lugnare i sundet.

Han säger att USA och Iran

pratar om ett avtal för fred

och att det går bra.

Men USA stoppar fortfarande

båtar som åker från Iran

och båtar som åker till Iran.

Det var i slutet av februari

som Israel och USA

startade krig mot Iran.

8 SIDOR/TT