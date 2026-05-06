Världen

Flera stora fartyg som är ute på havet.

Flera båtar vid sundet Hormuz. Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP/TT

Lugnare i sundet

Det är paus i kriget
mellan USA och Iran.

Iran stoppar fortfarande
båtar med olja från att åka genom
det viktiga sundet Hormuz.

Nyligen började USAs militärer
att hjälpa båtar åka genom sundet.
Iran gillade inte det.
Det fanns risk att kriget
skulle börja igen.

Nu säger USAs ledare
Donald Trump
att militärerna
ska sluta hjälpa båtar.
Då blir det lugnare i sundet.

Han säger att USA och Iran
pratar om ett avtal för fred
och att det går bra.

Men USA stoppar fortfarande
båtar som åker från Iran
och båtar som åker till Iran.

Det var i slutet av februari
som Israel och USA
startade krig mot Iran.

8 SIDOR/TT

6 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
1 kommentar
  1. Maja skriver:
    6 maj, 2026 kl. 17:37

    I början av texten var min puls uppe🫠📈🤣

    Sedan när ni skrev att det blev lugnare blev jag lugn igen😂😂✌️

    Ibland blir det roligt

