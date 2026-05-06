Sverige

Det är svart efter explosionen och branden runt ingången till huset.

Polisernas experter vid huset i Tumba där en sprängning hände. Foto: Anders Wiklund/TT

Kvinna förlorade båda benen

I april förra året
kastade någon en handgranat
mot ett hus med lägenheter.
Det hände i Skärholmen i Stockholm.
Två små barn fanns i huset.
Ingen dog.

Några veckor senare
kastade någon in en handgranat
i ett sovrum i ett annat hus.
Det låg i Tumba i Stockholm.

En kvinna och ett av hennes
barn blev allvarligt skadade.
Läkare var tvungna
att operera bort kvinnans ben.

Nu börjar en rättegång
mot en man som är ungefär 30 år.
Han är misstänkt
för att ha sagt åt personer
att göra sprängningarna.

Poliserna tog fast mannen
när han kom till Sverige
i december förra året.
Han hade varit i ett annat land.

Daniel Insulander är åklagare
i rättegången.

Han säger att bomberna
träffade fel hus.
Bomberna var riktade
mot någon annan
på grund av en skuld
med pengar.

Flera andra personer
är också misstänkt
för att ha varit med
på sprängningarna.

En man har redan dömts
till sju års fängelse
för sprängningen i Skärholmen.

8 SIDOR/TT

6 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    6 maj, 2026 kl. 09:56

    UF…

    Svara
  2. John skriver:
    6 maj, 2026 kl. 09:59

    Starkars person som förlorade båda benen.

    Svara
  3. v skriver:
    6 maj, 2026 kl. 10:36

    detta är ju hemskt att oskyldiga människor ska lida. 😡😡🤢

    Svara
  4. Evil larry skriver:
    6 maj, 2026 kl. 11:27

    Evil larry tycker synd om kvinnan, God bless❤

    Svara
  5. Anonym skriver:
    6 maj, 2026 kl. 11:43

    men gud stackars barn och hon som förlorade sina ben..

    Svara
  6. Linas skriver:
    6 maj, 2026 kl. 15:39

    Det här är hemskt! 😡

    Svara
  7. Maja skriver:
    6 maj, 2026 kl. 17:22

    Vad hände med hennes barn? Jag tycker detta är så hemskt. Man borde göra nåt.

    Svara
  8. Wictor freundt skriver:
    6 maj, 2026 kl. 17:43

    Jätteroligt och fängelset

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar