Kvinna förlorade båda benen

I april förra året

kastade någon en handgranat

mot ett hus med lägenheter.

Det hände i Skärholmen i Stockholm.

Två små barn fanns i huset.

Ingen dog.

Några veckor senare

kastade någon in en handgranat

i ett sovrum i ett annat hus.

Det låg i Tumba i Stockholm.

En kvinna och ett av hennes

barn blev allvarligt skadade.

Läkare var tvungna

att operera bort kvinnans ben.

Nu börjar en rättegång

mot en man som är ungefär 30 år.

Han är misstänkt

för att ha sagt åt personer

att göra sprängningarna.

Poliserna tog fast mannen

när han kom till Sverige

i december förra året.

Han hade varit i ett annat land.

Daniel Insulander är åklagare

i rättegången.

Han säger att bomberna

träffade fel hus.

Bomberna var riktade

mot någon annan

på grund av en skuld

med pengar.

Flera andra personer

är också misstänkt

för att ha varit med

på sprängningarna.

En man har redan dömts

till sju års fängelse

för sprängningen i Skärholmen.

8 SIDOR/TT