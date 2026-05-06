Sverige
Polisernas experter vid huset i Tumba där en sprängning hände. Foto: Anders Wiklund/TT
Kvinna förlorade båda benen
I april förra året
kastade någon en handgranat
mot ett hus med lägenheter.
Det hände i Skärholmen i Stockholm.
Två små barn fanns i huset.
Ingen dog.
Några veckor senare
kastade någon in en handgranat
i ett sovrum i ett annat hus.
Det låg i Tumba i Stockholm.
En kvinna och ett av hennes
barn blev allvarligt skadade.
Läkare var tvungna
att operera bort kvinnans ben.
Nu börjar en rättegång
mot en man som är ungefär 30 år.
Han är misstänkt
för att ha sagt åt personer
att göra sprängningarna.
Poliserna tog fast mannen
när han kom till Sverige
i december förra året.
Han hade varit i ett annat land.
Daniel Insulander är åklagare
i rättegången.
Han säger att bomberna
träffade fel hus.
Bomberna var riktade
mot någon annan
på grund av en skuld
med pengar.
Flera andra personer
är också misstänkt
för att ha varit med
på sprängningarna.
En man har redan dömts
till sju års fängelse
för sprängningen i Skärholmen.
8 SIDOR/TT
6 maj 2026
Starkars person som förlorade båda benen.
detta är ju hemskt att oskyldiga människor ska lida. 😡😡🤢
Evil larry tycker synd om kvinnan, God bless❤
men gud stackars barn och hon som förlorade sina ben..
Det här är hemskt! 😡
Vad hände med hennes barn? Jag tycker detta är så hemskt. Man borde göra nåt.
