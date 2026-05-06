Kritik från flera poliser

Skolor och socialtjänst i Sverige

gör en del arbete

för att försöka stoppa barn

från att göra brott.

Men det arbetet fungerar dåligt.

Det säger flera poliser

i en ny undersökning.

Poliserna klagar på

att de träffar många barn

som börjat göra brott tidigt.

Då är det redan för sent.

Barnen borde

ha fått hjälp tidigare.

Det säger poliserna.

Det är polisernas fackförbund

som har gjort undersökningen.

Många poliser tycker

att hårdare lagar

och fler poliser är bra.

Men skolor och socialtjänst

i Sveriges kommuner

måste göra mer för att hjälpa barn

innan de börjar med brott.

Det säger poliserna.

Nu vill fackförbundet

att politikerna i Sveriges kommuner

ska samarbeta mer

för att hjälpa barn.

8 SIDOR/TT