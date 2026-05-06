Sverige
Två poliser i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kritik från flera poliser
Skolor och socialtjänst i Sverige
gör en del arbete
för att försöka stoppa barn
från att göra brott.
Men det arbetet fungerar dåligt.
Det säger flera poliser
i en ny undersökning.
Poliserna klagar på
att de träffar många barn
som börjat göra brott tidigt.
Då är det redan för sent.
Barnen borde
ha fått hjälp tidigare.
Det säger poliserna.
Det är polisernas fackförbund
som har gjort undersökningen.
Många poliser tycker
att hårdare lagar
och fler poliser är bra.
Men skolor och socialtjänst
i Sveriges kommuner
måste göra mer för att hjälpa barn
innan de börjar med brott.
Det säger poliserna.
Nu vill fackförbundet
att politikerna i Sveriges kommuner
ska samarbeta mer
för att hjälpa barn.
8 SIDOR/TT
Undersökningen
- Det var över tusen poliser
som var med och svarade
på undersökningen.
- Poliserna fick frågor om
hur arbetet fungerar
med att stoppa barn
från att göra brott.
Så här svarade poliserna:
- 75 procent svarade
att skolornas arbete
och socialtjänstens arbete
fungerar dåligt.
- 36 procent svarade
att polisernas eget arbete
fungerar dåligt.
6 maj 2026
Skolorna är dåliga! Om skola är bra så inte ett barn vill göra brott!
Ok
åter igen det är INTE skolans fel!!!felet ligger hos föräldrarna. uppfostra era barn på rätt sätt så blir det bättre. 😡🤢😡🤢klanka inte på skolan skolan ska undervisa i ämnen punkt slut.
skolornas fel ej föreldrana
Katja jag håller med dig. I hemmet spelar en väldigt stor roll hur barn beter sig!
Både föräldrar och skolan har gemensamt ansvar. Föräldrar kan ju inte vara i skolan, där måste ju lärarna ta ansvar att uppfostra rätt. Men lärare skyller på föräldrarna. Föräldrarna ser ju inte ens vad som händer i skolan. Hemma måste föräldrarna ta ansvaret att uppfostra (vägleda genom att vara goda förebilder och att ha tid med sina barn).
Jag håller med Katja också. Samma problemet finns ochså i andra länder. Mäniskor som egentligen är barn själva, har barn, med inga planer att uppfostra dem.
LENA-det är det bästa kommentar som någon skrev här-8 sidor skulle ge dig en medalj faktisk! / Vi var bra föräldrar men skola förstörde våra barns liv…såsanningen är detta!😔
Det är inte skolan eller föräldrar fel, utan regler fel. Om föräldrar säger nån, barn säger att vi kan inte bestämma över dem. Tänk om man jämföra med andra länder, i Sverige
gör många barn brott.
Det är förmodligen komplicerat för socialtjänst och skolor att förhindra brott. Elever som går på högstadiet hittar inte alltid på så mycket i själva skolan utan på fritiden, vilket är utanför skoltid. Socialtjänsten brukar förmodligen många gånger se till att elever hamnar hos BUP när de har problem, men det hjälper ibland dåligt.
Skolana dåliga
Police är bra vi behöver mer Police .Poliser gör ett väldigt bra arbete
Tack Poliser
Barn ska vara redan uppfostrade när dom börjar skolan,varför ska läraren uppfostra någons ungar??dom Har egna också att ta hand om.inte skolans jobb att uppfostra .det är föräldrarnas arbete skaffar man barn så ska man lära dom vad som är rätt och fel.
Det är olagligt att stanna hemma. Då måste läraren uppfostra barnen. För det är där dom är. Om barnen får vara hemna kan föräldrarna lära barnen att inte bryta mot lagen. Men måste barnen vara i skolan måste fröken säga till barnen att inte göra brott.
Jag håller med Lena också. Både skolan och hemmet påverkar barn. Bland annat de andra eleverna i skolan påverkar t.ex. eller en förälder som behandlar barn på ett visst sätt som får barnet ändra sina beteende. Det är inte bara hemmets fel. Det är nåt som man borde prata mer om.
Barn ska uppfostras av den som har gjort dom .skolan ska lära av läroböckerna det som ingår i ämnen.