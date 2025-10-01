Världen

Vitt hus som är USAs riksdag.

Politikerna i USAs riksdag är inte överens om pengar. Foto: Mariam Zuhaib/AP/TT

USA stänger myndigheter

Politikerna i USAs riksdag
bråkar om landets pengar.
De är inte överens om
hur pengarna ska användas.

Partiet Republikanerna
och ledaren Donald Trump
får inte tillräckligt med röster
på sitt förslag.

Deras motståndare
i partiet Demokraterna
säger bland annat nej
till ändrade regler om sjukvård.

Partierna behövde komma överens
senast i onsdags morse.
Men de gjorde inte det.

Därför måste nu delar
av staten i USA stänga.

750 tusen människor
som jobbar på olika myndigheter
kan nu tvingas att sluta
jobba under en tid.
En del kan få jobba kvar,
men få vänta längre på sin lön.

Donald Trump har samtidigt
hotat med att tvinga folk
på myndigheter att sluta helt.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:50

    Konstigt!!!

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 11:43

    Denna hemska människa Trump 😡bryr sig inte om vanligt folk. Här syns ytterligare ett bevis,på hans sjuka makt😤🤑🤡

    Svara
  3. Filip skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 11:50

    varför gillar många donald trum ändå?🤢

    Svara
  4. Rayan Kassab skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 13:05

    å nej vad tråkigt

    Svara
