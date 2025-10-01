USA stänger myndigheter

Politikerna i USAs riksdag

bråkar om landets pengar.

De är inte överens om

hur pengarna ska användas.

Partiet Republikanerna

och ledaren Donald Trump

får inte tillräckligt med röster

på sitt förslag.

Deras motståndare

i partiet Demokraterna

säger bland annat nej

till ändrade regler om sjukvård.

Partierna behövde komma överens

senast i onsdags morse.

Men de gjorde inte det.

Därför måste nu delar

av staten i USA stänga.

750 tusen människor

som jobbar på olika myndigheter

kan nu tvingas att sluta

jobba under en tid.

En del kan få jobba kvar,

men få vänta längre på sin lön.

Donald Trump har samtidigt

hotat med att tvinga folk

på myndigheter att sluta helt.

