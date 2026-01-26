Världen
En polis i Iran. Bilden är gammal. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
Tusentals fler kan ha dött
Många tusen människor
har blivit dödade i protester
i landet Iran.
Det är svårt att få information
från Iran. Landets ledare
har stoppat internet.
Sedan tidigare finns rapporter
om att fem tusen
eller tio tusen människor
har blivit dödade.
Men nu säger tidningen
Time Magazine
att det kan vara så många
som 30 tusen människor
som har blivit dödade.
Tidningen har pratat
med folk som jobbar
på myndigheter i Iran.
Protesterna i Iran
startade i början av januari.
Folk protesterar mot
landets ledare.
Poliser och militärer
försöker stoppa protesterna.
Iran har fått mycket kritik för våldet
av Förenta Nationerna, FN,
och andra länder.
En grupp i FN,
Människorättsrådet,
ska nu undersöka
det som hänt i Iran.
USAs ledare Donald Trump
har också varit kritisk
mot Iran.
Nyligen sa han att
stora fartyg med militärer från USA
nu åker mot Iran.
Det är inte klart
vad fartygen ska göra där.
Nyligen sa Iran
att internet snart
ska börja fungera igen i landet.
8 SIDOR/TT
26 januari 2026
Hur kan man vara så ond att mörda så många personer