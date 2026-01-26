Tusentals fler kan ha dött

Många tusen människor

har blivit dödade i protester

i landet Iran.

Det är svårt att få information

från Iran. Landets ledare

har stoppat internet.

Sedan tidigare finns rapporter

om att fem tusen

eller tio tusen människor

har blivit dödade.

Men nu säger tidningen

Time Magazine

att det kan vara så många

som 30 tusen människor

som har blivit dödade.

Tidningen har pratat

med folk som jobbar

på myndigheter i Iran.

Protesterna i Iran

startade i början av januari.

Folk protesterar mot

landets ledare.

Poliser och militärer

försöker stoppa protesterna.

Iran har fått mycket kritik för våldet

av Förenta Nationerna, FN,

och andra länder.

En grupp i FN,

Människorättsrådet,

ska nu undersöka

det som hänt i Iran.

USAs ledare Donald Trump

har också varit kritisk

mot Iran.

Nyligen sa han att

stora fartyg med militärer från USA

nu åker mot Iran.

Det är inte klart

vad fartygen ska göra där.

Nyligen sa Iran

att internet snart

ska börja fungera igen i landet.

