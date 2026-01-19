Världen

En bild visar Trump som pekar. Den andra visar soldater som går längs en gata på Grönland.

Donald Trump hotar med tullar mot länderna som har soldater på Grönland. Foton: Manuel Balce Ceneta/AP/TT och Mads Claus Rasmussen/AP/TT

Trump hotar med tullar

USAs ledare Donald Trump
fortsätter säga att USA
vill köpa ön Grönland.

USA behöver Grönland
för landets säkerhet.
Kina eller Ryssland kan ta
Grönland annars, säger Trump.

Han har också sagt att USA
kan använda militärer
för att ta över ön.

Nu hotar Donald Trump
med tullar mot åtta länder.
Länderna är med i gruppen Nato.
Nyligen skickade de soldater
till Grönland.
Soldaterna ska öva ihop.

Det gjorde Donald Trump arg.
Bara USA kan skydda Grönland,
säger Trump.

Tullar är en sorts skatt.
Det gör det dyrare för länderna
att handla med USA.
Sverige är ett av länderna
som USA hotar med tullar.

Om USA inte får köpa Grönland
ska tullarna börja gälla
den 1 februari i år.
Sedan ska de bli
dyrare den 1 juni.
Det säger Donald Trump.

På söndagen hade länderna
i Europeiska unionen, EU,
ett möte om tullarna.

De pratade om vad EU kan
göra för att stoppa USA.
EU kan bland annat
ha egna tullar mot USA.
En som vill det är
Frankrikes president
Emmanuel Macron.

Inget är bestämt om
tullarna än.

8 SIDOR/TT

Länderna Trump hotar med tullar

  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Nederländerna
  • Norge
  • Sverige
  • Storbritannien
  • Tyskland

19 januari 2026

  1. . skriver:
    19 januari, 2026 kl. 11:45

    undrar om han är dement .hans beteende är som barn i sandlådan. jag me ha😅🤨🤔🤔🤔🤔

    Svara
  2. Jeffery epstein skriver:
    19 januari, 2026 kl. 12:32

    i love you trump!!!!

    Svara
  3. Jimme åkeson skriver:
    19 januari, 2026 kl. 12:34

    cool gjort av dig trump!

    Svara
  4. Vinne skriver:
    19 januari, 2026 kl. 12:40

    Då heter det hämndtull som EU och Trump håller på med. Är inte Italien, Spanien, Montenegro, Kroatien, Polen, Irland, Island, Färöarna, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Andorra, Portugal och Gabaltrar?

    Svara
  5. Diddy skriver:
    19 januari, 2026 kl. 13:05

    han byggde som en sykling

    Svara
  6. Diddy skriver:
    19 januari, 2026 kl. 13:06

    🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

    Svara
  7. buuuuu skriver:
    19 januari, 2026 kl. 13:08

    Han är inte snäll

    Svara
  8. Olof skriver:
    19 januari, 2026 kl. 13:31

    😍

    Svara
  9. Alexander skriver:
    19 januari, 2026 kl. 13:32

    SLUTA TRUMP HOTAR INTE SVERIGE😠😠😠😠😠😠😠😠

    Svara
  10. :/ skriver:
    19 januari, 2026 kl. 13:35

    Hur dum får man vara? Man kan liksom inte köpa en ö som nästan är ett eget land (Gränland tillhör Danmark men bestämmer mycket själva)! Trump är en idiot! 😤

    Svara
  11. fefe skriver:
    19 januari, 2026 kl. 14:03

    kan Tramp bara sluta

    Svara
  12. bildsköne bengston skriver:
    19 januari, 2026 kl. 14:53

    som dom gamla grekerna sa VARGEN TAR VAD VARGEN VILL HA OCH VARGEN DELAR ICKE MED SIG så tänker trump

    Svara
  13. Spän skriver:
    19 januari, 2026 kl. 15:19

    Det verkställande maktens utnyttjande av rättssystemet utgör ett direkt hotmot det demokratiska systemet och utgör en allvarlig kränkning av rättstatprincipen och rättsliga institutioner oberoende.

    Svara
  14. anonym skriver:
    19 januari, 2026 kl. 17:47

    Trump blev sur när han inte fick fredspris .Norge gav fredspris till en som inte förtjänade den. Dumma Norge.

    Svara
  15. Madeleine Sann skriver:
    19 januari, 2026 kl. 18:12

    Jag är amerikansk medborgare. Jag stöder inte Trump och jag är livrädd för hans galna beteende.

    Svara
  16. Wictor freundt skriver:
    19 januari, 2026 kl. 19:19

    Trump är dum I huvudet
    När ska han till fängelse i USA
    Också När ska Trump är död? 🤔

    Svara
  17. Bojkottare USA skriver:
    19 januari, 2026 kl. 19:41

    Rätt ska vara rätt man kan inte köpa sak som folk vill inte själva, Hur svårt kan det var förstå.

    Svara
  18. Mary Andersson skriver:
    19 januari, 2026 kl. 20:32

    Trump did not deserve the Nobel Peace Prize. He creates chaos with all of his policies and is now killing, arresting and beating US citizens! NATO needs to save us!

    Svara
  19. E skriver:
    19 januari, 2026 kl. 22:15

    Bättre att sälja Grönland till USA. Allt har ett pris. Danmark kan begär bra pris

    Svara
  20. . skriver:
    19 januari, 2026 kl. 22:17

    USA vill ha mineraler i nordpolen

    Svara
