Trump hotar med tullar

USAs ledare Donald Trump

fortsätter säga att USA

vill köpa ön Grönland.

USA behöver Grönland

för landets säkerhet.

Kina eller Ryssland kan ta

Grönland annars, säger Trump.

Han har också sagt att USA

kan använda militärer

för att ta över ön.

Nu hotar Donald Trump

med tullar mot åtta länder.

Länderna är med i gruppen Nato.

Nyligen skickade de soldater

till Grönland.

Soldaterna ska öva ihop.

Det gjorde Donald Trump arg.

Bara USA kan skydda Grönland,

säger Trump.

Tullar är en sorts skatt.

Det gör det dyrare för länderna

att handla med USA.

Sverige är ett av länderna

som USA hotar med tullar.

Om USA inte får köpa Grönland

ska tullarna börja gälla

den 1 februari i år.

Sedan ska de bli

dyrare den 1 juni.

Det säger Donald Trump.

På söndagen hade länderna

i Europeiska unionen, EU,

ett möte om tullarna.

De pratade om vad EU kan

göra för att stoppa USA.

EU kan bland annat

ha egna tullar mot USA.

En som vill det är

Frankrikes president

Emmanuel Macron.

Inget är bestämt om

tullarna än.

8 SIDOR/TT