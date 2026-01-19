Världen
Donald Trump hotar med tullar mot länderna som har soldater på Grönland. Foton: Manuel Balce Ceneta/AP/TT och Mads Claus Rasmussen/AP/TT
Trump hotar med tullar
USAs ledare Donald Trump
fortsätter säga att USA
vill köpa ön Grönland.
USA behöver Grönland
för landets säkerhet.
Kina eller Ryssland kan ta
Grönland annars, säger Trump.
Han har också sagt att USA
kan använda militärer
för att ta över ön.
Nu hotar Donald Trump
med tullar mot åtta länder.
Länderna är med i gruppen Nato.
Nyligen skickade de soldater
till Grönland.
Soldaterna ska öva ihop.
Det gjorde Donald Trump arg.
Bara USA kan skydda Grönland,
säger Trump.
Tullar är en sorts skatt.
Det gör det dyrare för länderna
att handla med USA.
Sverige är ett av länderna
som USA hotar med tullar.
Om USA inte får köpa Grönland
ska tullarna börja gälla
den 1 februari i år.
Sedan ska de bli
dyrare den 1 juni.
Det säger Donald Trump.
På söndagen hade länderna
i Europeiska unionen, EU,
ett möte om tullarna.
De pratade om vad EU kan
göra för att stoppa USA.
EU kan bland annat
ha egna tullar mot USA.
En som vill det är
Frankrikes president
Emmanuel Macron.
Inget är bestämt om
tullarna än.
8 SIDOR/TT
Länderna Trump hotar med tullar
- Danmark
- Finland
- Frankrike
- Nederländerna
- Norge
- Sverige
- Storbritannien
- Tyskland
19 januari 2026
Då heter det hämndtull som EU och Trump håller på med. Är inte Italien, Spanien, Montenegro, Kroatien, Polen, Irland, Island, Färöarna, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Andorra, Portugal och Gabaltrar?
Hur dum får man vara? Man kan liksom inte köpa en ö som nästan är ett eget land (Gränland tillhör Danmark men bestämmer mycket själva)! Trump är en idiot! 😤
som dom gamla grekerna sa VARGEN TAR VAD VARGEN VILL HA OCH VARGEN DELAR ICKE MED SIG så tänker trump
Det verkställande maktens utnyttjande av rättssystemet utgör ett direkt hotmot det demokratiska systemet och utgör en allvarlig kränkning av rättstatprincipen och rättsliga institutioner oberoende.
Trump blev sur när han inte fick fredspris .Norge gav fredspris till en som inte förtjänade den. Dumma Norge.
Jag är amerikansk medborgare. Jag stöder inte Trump och jag är livrädd för hans galna beteende.
Trump är dum I huvudet
När ska han till fängelse i USA
Också När ska Trump är död? 🤔
Rätt ska vara rätt man kan inte köpa sak som folk vill inte själva, Hur svårt kan det var förstå.
Trump did not deserve the Nobel Peace Prize. He creates chaos with all of his policies and is now killing, arresting and beating US citizens! NATO needs to save us!
Bättre att sälja Grönland till USA. Allt har ett pris. Danmark kan begär bra pris
USA vill ha mineraler i nordpolen