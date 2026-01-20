Världen
Donald Trump och Jonas Gahr Støre. Foton: AP/TT
Han skrev brev till Norge
USAs ledare Donald Trump
har skrivit ett brev
till Jonas Gahr Støre.
Han är ledare för Norges regering.
Trump är sur för att Norge
inte gav honom
Nobels pris för fred.
Men det är inte Norges regering
som bestämmer vem som får priset.
Det är en norsk grupp
som heter Nobelkommittén.
Eftersom Trump inte fick priset
tycker han att han inte behöver
tänka lika mycket på
fred i världen längre.
Nu ska han tänka mer på
vad som är bäst för USA,
skriver Trump i brevet.
Trump vill till exempel
att USA ska äga Grönland.
Grönland är en del av Danmark.
Han har hotat Norge, Sverige
och andra länder
med högre skatter, tullar,
om de inte går med på
att USA tar över Grönland.
Det kan vara en bluf lik som polotik . han är rik med makt. Men jag tror det handlar om Vensuala politic. Det är min tänke.