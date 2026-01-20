Han skrev brev till Norge

USAs ledare Donald Trump

har skrivit ett brev

till Jonas Gahr Støre.

Han är ledare för Norges regering.

Trump är sur för att Norge

inte gav honom

Nobels pris för fred.

Men det är inte Norges regering

som bestämmer vem som får priset.

Det är en norsk grupp

som heter Nobelkommittén.

Eftersom Trump inte fick priset

tycker han att han inte behöver

tänka lika mycket på

fred i världen längre.

Nu ska han tänka mer på

vad som är bäst för USA,

skriver Trump i brevet.

Trump vill till exempel

att USA ska äga Grönland.

Grönland är en del av Danmark.

Han har hotat Norge, Sverige

och andra länder

med högre skatter, tullar,

om de inte går med på

att USA tar över Grönland.

