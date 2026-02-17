Spanien skickar hjälp till Kuba

Folk i landet Kuba

har det svårt.

Det finns för lite mat

och annat som folk behöver.

Problemen har blivit värre

efter att USA

stoppat olja från andra länder

att komma till Kuba.

Kuba behöver oljan

för att få el till husen

och bensin till bilarna.

Tidigare har landet Mexiko

skickat båtar med mat

och annan hjälp till Kuba.

Nu ska också Spanien

skicka hjälp till Kuba.

Spanien ska samarbeta

med Förenta Nationerna, FN,

för att ordna hjälpen.

