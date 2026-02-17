Världen
En man tvättar kläder på en gata i Kuba. Det är problem med el i landet. Foto: Ramon Espinosa/AP/TT
Spanien skickar hjälp till Kuba
Folk i landet Kuba
har det svårt.
Det finns för lite mat
och annat som folk behöver.
Problemen har blivit värre
efter att USA
stoppat olja från andra länder
att komma till Kuba.
Kuba behöver oljan
för att få el till husen
och bensin till bilarna.
Tidigare har landet Mexiko
skickat båtar med mat
och annan hjälp till Kuba.
Nu ska också Spanien
skicka hjälp till Kuba.
Spanien ska samarbeta
med Förenta Nationerna, FN,
för att ordna hjälpen.
8 SIDOR/TT
🥰❤
Bra jobbat Mexico och Spanien. Ska andra länder i EU och Sverige hjälpa till? Asien? Grannländerna intill Kuba?
det tror jag Vinnie att Sverige hjälper till. man måste ställa upp för sin medmänniska. 🤗🤗🤗😘
Det är sorgligt! jag ber för dem!😔💞