Världen
Bron rasade den 14 augusti år 2018. Foto: Antonio Calanni/AP/TT
Fängelse efter olycka med bro
I augusti år 2018
hände en stor olycka
i staden Genua i Italien.
43 människor dog i olyckan.
Det var en del av
en hög bro som rasade.
Uppe på bron
gick en motorväg.
Många bilar åkte på bron
när den rasade.
Bilarna ramlade
50 meter ner till marken.
Det har varit
en rättegång om olyckan.
I dag torsdag kom domen.
Flera människor blir
straffade med fängelse.
Mannen som var chef
för Italiens motorvägar
får tolv års fängelse.
Han är ansvarig för
att bron var i så dåligt skick.
Det säger domstolen.
8 SIDOR/TT
16 juli 2026
Usch vad hemskt jag kan inte föreställa mig ångesten passagerarna hade .Man måste kolla upp broarna varje år så att de håller.
Industriella framserad och spännande histiga uppfinningar av som kallar vi människheten har lett till snabba commonserar och transporter i hammanarna ,flygplats ,och järnvägar på jorden och på rymdan .men upprätthållandet av dessa av ancerade prestation måste ske kontinuerlig.