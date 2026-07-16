Fängelse efter olycka med bro

I augusti år 2018

hände en stor olycka

i staden Genua i Italien.

43 människor dog i olyckan.

Det var en del av

en hög bro som rasade.

Uppe på bron

gick en motorväg.

Många bilar åkte på bron

när den rasade.

Bilarna ramlade

50 meter ner till marken.

Det har varit

en rättegång om olyckan.

I dag torsdag kom domen.

Flera människor blir

straffade med fängelse.

Mannen som var chef

för Italiens motorvägar

får tolv års fängelse.

Han är ansvarig för

att bron var i så dåligt skick.

Det säger domstolen.

8 SIDOR/TT