USA ordnar nya tullar

Från fredagen den 24 juli

ordnar USA nya tullar

mot 60 länder.

Tull är en extra skatt.

Den gör det dyrare för företag

att sälja saker i USA.

Tullar gör att USAs egna företag

tjänar mer pengar.

Det säger ledaren Donald Trump.

De nya tullarna är

mellan 10 och 12 procent.

För Sverige blir tullen 10 procent.

Från början ville Donald Trump

ha mycket högre tullar.

Han ville att en del länder

skulle få över 60 procent i tull.

Men en domtol i USA

stoppade de tullarna.

8 SIDOR/TT