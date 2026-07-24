Världen

Han sitter i en fåtölj och pratar. Han har kostym och röd slips.

Donald Trump är ledare i USA. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

USA ordnar nya tullar

Från fredagen den 24 juli
ordnar USA nya tullar
mot 60 länder.

Tull är en extra skatt.
Den gör det dyrare för företag
att sälja saker i USA.

Tullar gör att USAs egna företag
tjänar mer pengar.
Det säger ledaren Donald Trump.

De nya tullarna är
mellan 10 och 12 procent.
För Sverige blir tullen 10 procent.

Från början ville Donald Trump
ha mycket högre tullar.
Han ville att en del länder
skulle få över 60 procent i tull.

Men en domtol i USA
stoppade de tullarna.

8 SIDOR/TT

24 juli 2026

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