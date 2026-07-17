Många bränder i Kanada

Just nu brinner det

på många platser i skogarna

i landet Kanada.

Det är över 850 bränder.

Brandmännen har inte kontroll

på bränderna.

Det säger myndigheterna

i Kanada.

Det brinner bland annat

i norra delarna

av området Ontario.

Det har blivit mycket

rök från bränderna.

Röken gör luften dålig.

Det kan också vara farligt

att andas in röken.

Röken har inte bara

spridit sig till städer i Kanada.

Den har också spritt sig

till områden i norra USA.

Nu varnar USA för

farlig luft i områdena

Michigan och Minnesota.

En del av röken har spridit

sig så långt söder ut i USA

att den nått staden New York.

8 SIDOR/TT