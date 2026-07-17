Världen

  • Canada Wildfires

    Det brinner i många skogar i Kanada. Foto: Darryl Dyck/AP/TT

  • Canada Climate Wildfires Smoke

    Staden Toronto i Kanada har fått dålig luft på grund av bränderna. Foto: Laura Proctor/AP/TT

Många bränder i Kanada

Just nu brinner det
på många platser i skogarna
i landet Kanada.

Det är över 850 bränder.
Brandmännen har inte kontroll
på bränderna.
Det säger myndigheterna
i Kanada.

Det brinner bland annat
i norra delarna
av området Ontario.

Det har blivit mycket
rök från bränderna.
Röken gör luften dålig.
Det kan också vara farligt
att andas in röken.

Röken har inte bara
spridit sig till städer i Kanada.
Den har också spritt sig
till områden i norra USA.

Nu varnar USA för
farlig luft i områdena
Michigan och Minnesota.

En del av röken har spridit
sig så långt söder ut i USA
att den nått staden New York.

8 SIDOR/TT

17 juli 2026

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4 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    17 juli, 2026 kl. 10:00

    UF-jag har väninna som bor i British Columbia!😔😮

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  2. Vinne skriver:
    17 juli, 2026 kl. 11:11

    Ska Sverige hjälpa Kanada med att släcka? Eller ska Spanien eller Frankrike? Och USA som gränsar mot Kanada då, som de två är ovänner? 8 sidor

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  3. Lena skriver:
    17 juli, 2026 kl. 12:04

    Dom som gränsar närmast hjälper säkert. Sverige kan hjälpa Finland polen Norge för dessa länder ligger närmare.

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  4. Fonda Peters skriver:
    17 juli, 2026 kl. 14:19

    Det har nått Chicago också. Det ser ut som en chock dimma, och luktar rök.

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