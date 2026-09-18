Världen
En person som läser. Foto: Martina Holmberg/TT
Singapore betalar för läsning
I landet Singapore i Asien
får folk betalt av
myndigheterna om de
läser 15 minuter varje dag.
Myndigheterna hoppas
att det ska öka fantasin
och få folk att tänka mer kritiskt.
Folk kanske också blir
bättre på att koncentrera sig
om de läser mer.
Det skriver tidningen
The Straits Times.
De som vill vara med
ska logga in på en hemsida.
Där ska de skriva
varje gång de har läst.
Varje gång de läser
15 minuter på en dag
får de poäng.
Poängen kan bytas mot pengar.
Om du läser i 15 minuter
femtio gånger
får du ungefär tio kronor.
8 SIDOR/TT
18 september 2026
😍🥰🧡
Singapore brukar ofta vara i topp på Pisa mätningen, men där Singapore inte är något OECD land, vilket man ofta jämför med i Sverige. Läsförståelsen ökar säkert om medborgarna får betalt för att läsa. Man läser säkert även mer läxor i Singapore än i Sverige, vilket borde höja Pisa resultatet. I Sverige ska det vara minimalt med läxa.