Singapore betalar för läsning

I landet Singapore i Asien

får folk betalt av

myndigheterna om de

läser 15 minuter varje dag.

Myndigheterna hoppas

att det ska öka fantasin

och få folk att tänka mer kritiskt.

Folk kanske också blir

bättre på att koncentrera sig

om de läser mer.

Det skriver tidningen

The Straits Times.

De som vill vara med

ska logga in på en hemsida.

Där ska de skriva

varje gång de har läst.

Varje gång de läser

15 minuter på en dag

får de poäng.

Poängen kan bytas mot pengar.

Om du läser i 15 minuter

femtio gånger

får du ungefär tio kronor.

8 SIDOR/TT

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