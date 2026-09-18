Världen

En person håller i en öppen bok.

En person som läser. Foto: Martina Holmberg/TT

Singapore betalar för läsning

I landet Singapore i Asien
får folk betalt av
myndigheterna om de
läser 15 minuter varje dag.

Myndigheterna hoppas
att det ska öka fantasin
och få folk att tänka mer kritiskt.

Folk kanske också blir
bättre på att koncentrera sig
om de läser mer.

Det skriver tidningen
The Straits Times.

De som vill vara med
ska logga in på en hemsida.
Där ska de skriva
varje gång de har läst.

Varje gång de läser
15 minuter på en dag
får de poäng.
Poängen kan bytas mot pengar.

Om du läser i 15 minuter
femtio gånger
får du ungefär tio kronor.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Skulle du läsa mer om du fick pengar?

Loading ... Loading ...

18 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    18 september, 2026 kl. 09:25

    😍🥰🧡

    Svara
  2. Regn skriver:
    18 september, 2026 kl. 12:59

    Singapore brukar ofta vara i topp på Pisa mätningen, men där Singapore inte är något OECD land, vilket man ofta jämför med i Sverige. Läsförståelsen ökar säkert om medborgarna får betalt för att läsa. Man läser säkert även mer läxor i Singapore än i Sverige, vilket borde höja Pisa resultatet. I Sverige ska det vara minimalt med läxa.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar