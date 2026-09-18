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    Calle Järnkrok är tillbaka i laget Brynäs. Han har spelat många år i den amerikanska serien NHL. Foto: Emil Hintze/Brynäs IF

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    Glada spelare i Skellefteås lag efter segern i SHL i våras. Foto: Pär Bäckström/TT

Nu börjar SHL

Lördagen den 19 september
börjar herrarnas bästa serie
i ishockey, SHL.
14 lag är med.

Laget Brynäs från Gävle
hoppas på en bra säsong.
De har en ny stjärna i laget.
Han heter Calle Järnkrok
och är 34 år.

Han har spelat många år
i den amerikanska serien NHL.
Det är världens bästa serie.

Men tidigare spelade han i Brynäs.
Nu är han tillbaka
i sitt gamla lag igen.

– Jag ser fram emot
att få spela för
Brynäs fans på läktaren.
Det har jag längtat efter.

Det säger Calle Järnkrok.

Han vann guld i SM
med Brynäs år 2012.
Han har också vunnit guld
i VM med Sveriges
landslag Tre Kronor.
I NHL gjorde han
nästan 150 mål i olika lag.

– Calle är en vinnare.
Han kommer att hjälpa oss
bli ett av de bästa lagen i SHL.

Det säger Johan Alcén
i Brynäs.

Brynäs har redan stjärnorna
Jakob Silfverberg
och Niklas Bäckström i laget.
De kom också tillbaka till Brynäs
efter många år i NHL.

Du kan se matcherna
i SHL på TV4 Play.
Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT

Lagen i SHL

  • Björklöven från Umeå
  • Brynäs från Gävle
  • Djurgården från Stockholm
  • Frölunda från Göteborg
  • Färjestad från Karlstad
  • HV71 från Jönköping
  • Linköping
  • Luleå
  • Malmö
  • Rögle från Ängelholm
  • Skellefteå
  • Timrå
  • Växjö
  • Örebro

18 september 2026

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1 kommentar
  1. Theodor skriver:
    18 september, 2026 kl. 13:58

    Heja Brynäs😎😎

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