Nu börjar SHL

Lördagen den 19 september

börjar herrarnas bästa serie

i ishockey, SHL.

14 lag är med.

Laget Brynäs från Gävle

hoppas på en bra säsong.

De har en ny stjärna i laget.

Han heter Calle Järnkrok

och är 34 år.

Han har spelat många år

i den amerikanska serien NHL.

Det är världens bästa serie.

Men tidigare spelade han i Brynäs.

Nu är han tillbaka

i sitt gamla lag igen.

– Jag ser fram emot

att få spela för

Brynäs fans på läktaren.

Det har jag längtat efter.

Det säger Calle Järnkrok.

Han vann guld i SM

med Brynäs år 2012.

Han har också vunnit guld

i VM med Sveriges

landslag Tre Kronor.

I NHL gjorde han

nästan 150 mål i olika lag.

– Calle är en vinnare.

Han kommer att hjälpa oss

bli ett av de bästa lagen i SHL.

Det säger Johan Alcén

i Brynäs.

Brynäs har redan stjärnorna

Jakob Silfverberg

och Niklas Bäckström i laget.

De kom också tillbaka till Brynäs

efter många år i NHL.

Du kan se matcherna

i SHL på TV4 Play.

Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT