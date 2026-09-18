Sport
Calle Järnkrok är tillbaka i laget Brynäs. Han har spelat många år i den amerikanska serien NHL. Foto: Emil Hintze/Brynäs IF
Glada spelare i Skellefteås lag efter segern i SHL i våras. Foto: Pär Bäckström/TT
Nu börjar SHL
Lördagen den 19 september
börjar herrarnas bästa serie
i ishockey, SHL.
14 lag är med.
Laget Brynäs från Gävle
hoppas på en bra säsong.
De har en ny stjärna i laget.
Han heter Calle Järnkrok
och är 34 år.
Han har spelat många år
i den amerikanska serien NHL.
Det är världens bästa serie.
Men tidigare spelade han i Brynäs.
Nu är han tillbaka
i sitt gamla lag igen.
– Jag ser fram emot
att få spela för
Brynäs fans på läktaren.
Det har jag längtat efter.
Det säger Calle Järnkrok.
Han vann guld i SM
med Brynäs år 2012.
Han har också vunnit guld
i VM med Sveriges
landslag Tre Kronor.
I NHL gjorde han
nästan 150 mål i olika lag.
– Calle är en vinnare.
Han kommer att hjälpa oss
bli ett av de bästa lagen i SHL.
Det säger Johan Alcén
i Brynäs.
Brynäs har redan stjärnorna
Jakob Silfverberg
och Niklas Bäckström i laget.
De kom också tillbaka till Brynäs
efter många år i NHL.
Du kan se matcherna
i SHL på TV4 Play.
Det kostar pengar.
8 SIDOR/TT
Lagen i SHL
- Björklöven från Umeå
- Brynäs från Gävle
- Djurgården från Stockholm
- Frölunda från Göteborg
- Färjestad från Karlstad
- HV71 från Jönköping
- Linköping
- Luleå
- Malmö
- Rögle från Ängelholm
- Skellefteå
- Timrå
- Växjö
- Örebro
18 september 2026
Heja Brynäs😎😎