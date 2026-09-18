Sverige

Ett högre berg med snö.

Berget Kebnekaise har blivit lägre. Foto: Pressfoto/Stockholms universitet

Berget Kebnekaise blir lägre

Kebnekaise
är Sveriges högsta berg.
Men isen på toppen
smälter och blir lägre.

Det är isen
på bergets södra topp
som smälter.

År 1951 var toppen
2 118 meter hög.

Nu är toppen
trettio meter lägre.
Den är 2 088 meter.

Det senaste året har isen
smält tio centimeter.

Det är ganska lite.
Forskare säger
att isen smälte mindre i år
för att sommaren var kall.

En del år har isen
smält mycket.
Berget har då blivit
flera meter lägre.

Kebnekaises södra topp
brukade vara den högsta.
Nu är Kebnekaises
norra topp högst.
Den är 2 096 meter.
Den har ingen is.

8 SIDOR/TT

Sveriges isar smälter bort

18 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ... skriver:
    18 september, 2026 kl. 12:18

    Det är synd men berget blir inte mindre det är bara isen som smälter så det har alltid varit lika högt så det känns som om det inte spelar någon roll

    Svara
  2. L skriver:
    18 september, 2026 kl. 13:43

    Nice

    Svara
  3. Froge skriver:
    18 september, 2026 kl. 13:48

    Neeeej ingen bryr sig😎💔😮

    Svara
  4. Froge skriver:
    18 september, 2026 kl. 13:51

    Nej säg inte det😭😤😎😤😮💔

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar