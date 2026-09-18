Sverige
Berget Kebnekaise har blivit lägre. Foto: Pressfoto/Stockholms universitet
Berget Kebnekaise blir lägre
Kebnekaise
är Sveriges högsta berg.
Men isen på toppen
smälter och blir lägre.
Det är isen
på bergets södra topp
som smälter.
År 1951 var toppen
2 118 meter hög.
Nu är toppen
trettio meter lägre.
Den är 2 088 meter.
Det senaste året har isen
smält tio centimeter.
Det är ganska lite.
Forskare säger
att isen smälte mindre i år
för att sommaren var kall.
En del år har isen
smält mycket.
Berget har då blivit
flera meter lägre.
Kebnekaises södra topp
brukade vara den högsta.
Nu är Kebnekaises
norra topp högst.
Den är 2 096 meter.
Den har ingen is.
8 SIDOR/TT
18 september 2026
Det är synd men berget blir inte mindre det är bara isen som smälter så det har alltid varit lika högt så det känns som om det inte spelar någon roll
Nice
Neeeej ingen bryr sig😎💔😮
Nej säg inte det😭😤😎😤😮💔