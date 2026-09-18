Kultur
Artisten Macklemore stoppas från Ed Sheerans turné. Foto: AP/TT
Ed Sheeran får kritik
Artisten Macklemore
var med på Ed Sheerans turné i USA.
Han spelade före Ed Sheeran.
Men Macklemore blev
stoppad från att vara med.
Han blev stoppad av folk
som äger arenorna
där de skulle spela.
Ägarna gillade inte
att Macklemore var kritisk mot Israel
och hur Israel behandlar
folket palestinierna.
Macklemore brukar bland annat
ropa Befria Palestina
på sina spelningar.
Nu får Ed Sheeran mycket kritik.
Många tycker att han
borde ha sett till att Macklemore
fick spela ändå.
Folk tycker att det är fel
att Sheeran fortsätter
med sin turné i USA.
Flera andra artister
som skulle ha spelat
på Ed Sheerans turné
stöttar Macklemore.
De tänker inte spela
på Sheerans turné nu.
Nu har Ed Sheeran
skrivit om det som hänt
på sajten Instagram.
Han skriver att han
försökte prata med ägarna
som stoppade Macklemore.
Men han kunde inte ändra något,
skriver han.
Sheeran skriver att han
fortsätter med sin turné.
Han vill inte göra
sina fans besvikna.
Han skriver också
att han tycker att det
som händer mellan Israel
och palestinierna är hemskt.
Men han vill inte prata om politik
när han spelar musik.
8 SIDOR
18 september 2026