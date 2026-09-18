Ed Sheeran får kritik

Artisten Macklemore

var med på Ed Sheerans turné i USA.

Han spelade före Ed Sheeran.

Men Macklemore blev

stoppad från att vara med.

Han blev stoppad av folk

som äger arenorna

där de skulle spela.

Ägarna gillade inte

att Macklemore var kritisk mot Israel

och hur Israel behandlar

folket palestinierna.

Macklemore brukar bland annat

ropa Befria Palestina

på sina spelningar.

Nu får Ed Sheeran mycket kritik.

Många tycker att han

borde ha sett till att Macklemore

fick spela ändå.

Folk tycker att det är fel

att Sheeran fortsätter

med sin turné i USA.

Flera andra artister

som skulle ha spelat

på Ed Sheerans turné

stöttar Macklemore.

De tänker inte spela

på Sheerans turné nu.

Nu har Ed Sheeran

skrivit om det som hänt

på sajten Instagram.

Han skriver att han

försökte prata med ägarna

som stoppade Macklemore.

Men han kunde inte ändra något,

skriver han.

Sheeran skriver att han

fortsätter med sin turné.

Han vill inte göra

sina fans besvikna.

Han skriver också

att han tycker att det

som händer mellan Israel

och palestinierna är hemskt.

Men han vill inte prata om politik

när han spelar musik.

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