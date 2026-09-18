Världen

En hand håller i en mobiltelefon med ikoner för sociala medier.

En mobil med appar. Foto: TT

Förslag om hårdare regler

Appar som Tiktok,
Instagram och Snapchat
kan vara dåligt för barn.
Det säger experter.

Europeiska unionen, EU,
vill därför ha nya
hårdare regler.

Alla länder som är med
i EU måste följa reglerna.

Det handlar bland annat
om att barn under femton år
inte får ha egna konton
på sådana appar.

Apparna kallas ofta
för sociala medier.

Företagen som gör apparna
måste följa EUs regler.
Annars kan de bli straffade
med böter.

Apparna får till exempel
inte vara gjorda på ett sätt
så att det är svårt
att sluta använda dem.
De måste också ha
kontroller av åldern på
den som använder appen.

För barn under femton år
ska apparna inte gå
att använda längre
än en timme.

Nu ska politikerna
i EU pratat om förslaget.
När de är överens
kan förslaget bli
en lag i länderna i EU.
Det kan ta lång tid.

8 SIDOR/TT

18 september 2026

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4 kommentarer
  1. Tilde skriver:
    18 september, 2026 kl. 10:48

    Vissa säger att sociala medier förstör barns hjärnor. Men jag vill säga att min pappa spenderar 24 timmar på mobilen på sociala medier. Förut brukade vi promenera, leka, gå ut, prata med varandra.
    Nu är hans blick på mobilen 24 timmar.
    Och jag är uttråkad.

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  2. Tilde skriver:
    18 september, 2026 kl. 10:50

    Jag menar att sociala medier inte bara förstör barns hjärnor utan även vuxna. Nu när jag bara ropar på honom svarar han inte. Hans hjärna är fast i mobilen och behöver hjälp.

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  3. ... skriver:
    18 september, 2026 kl. 15:22

    Håller med dig tilde.

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  4. Nadifo skriver:
    18 september, 2026 kl. 15:55

    Jättebra hoppas fungerar den har reglerna ❤❤

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