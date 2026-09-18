Förslag om hårdare regler

Appar som Tiktok,

Instagram och Snapchat

kan vara dåligt för barn.

Det säger experter.

Europeiska unionen, EU,

vill därför ha nya

hårdare regler.

Alla länder som är med

i EU måste följa reglerna.

Det handlar bland annat

om att barn under femton år

inte får ha egna konton

på sådana appar.

Apparna kallas ofta

för sociala medier.

Företagen som gör apparna

måste följa EUs regler.

Annars kan de bli straffade

med böter.

Apparna får till exempel

inte vara gjorda på ett sätt

så att det är svårt

att sluta använda dem.

De måste också ha

kontroller av åldern på

den som använder appen.

För barn under femton år

ska apparna inte gå

att använda längre

än en timme.

Nu ska politikerna

i EU pratat om förslaget.

När de är överens

kan förslaget bli

en lag i länderna i EU.

Det kan ta lång tid.

8 SIDOR/TT