Vardags
Den 20 september är det allemansrättens dag. Foto: Magnus Glans/Friluftsfrämjandet
Dag för allemansrätten
Den 20 september
är det en särskild dag
för att fira Sveriges regler
i naturen, allemansrätten.
Allemansrättens regler säger
att folk i Sverige har rätt
att vara ute på de
flesta platserna i naturen.
I många andra länder
får människor ofta inte
gå som de vill på platser
som någon annan äger.
I Sverige har du rätt
att promenera, bada, grilla
och tälta på många platser.
Du får också plocka
svamp och bär fritt.
På vissa platser får du fiska.
Det säger allemansrätten.
Men du får inte gå
för nära där folk bor.
Och du får inte skräpa ner
eller skada djur och natur.
Trots att det börjar bli höst
finns det fortfarande
mycket att göra i naturen.
Det går att att plocka svamp.
Och i norra Sverige
finns det bär.
Det finns också många
fina områden där du kan
ta promenader i naturen.
Du behöver inte åka långt
för att komma till naturen.
Det går bra att gå ut
i en skog nära där du bor.
Forskning visar att många
människor mår bättre
när de går ut i naturen.
8 SIDOR
Allemansrätten
- Du får gå och cykla nästan överallt.
- Du får sova i tält.
Men inte nära där någon bor.
- Du får plocka svamp och bär.
- Du får bada.
- Du får tända en eld.
Men inte om det är torrt väder
eller om myndigheterna har förbjudit det.
Flera tält i naturen.
Foto: Cajsa Rännar/Friluftsfrämjandet
18 september 2026
Vi har björnbär i Bunkeflostrand!!!
Det är kul! björnbär är jätte gott och funkar bra till olika sylter och safter😃
Det finns krusbär också och hallon här!🙂🧡
Oooooooo det är några av mina favoriter! hallon är min favorit men krusbär är också jätte gott!😀
Hej fina Milena!
Hur mår du? Mår du bra?
Sverige är fantastiskt ett mycket fint land.🥰🥰🥰🥰🥰