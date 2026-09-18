Dag för allemansrätten

Den 20 september

är det en särskild dag

för att fira Sveriges regler

i naturen, allemansrätten.

Allemansrättens regler säger

att folk i Sverige har rätt

att vara ute på de

flesta platserna i naturen.

I många andra länder

får människor ofta inte

gå som de vill på platser

som någon annan äger.

I Sverige har du rätt

att promenera, bada, grilla

och tälta på många platser.

Du får också plocka

svamp och bär fritt.

På vissa platser får du fiska.

Det säger allemansrätten.

Men du får inte gå

för nära där folk bor.

Och du får inte skräpa ner

eller skada djur och natur.

Trots att det börjar bli höst

finns det fortfarande

mycket att göra i naturen.

Det går att att plocka svamp.

Och i norra Sverige

finns det bär.

Det finns också många

fina områden där du kan

ta promenader i naturen.

Du behöver inte åka långt

för att komma till naturen.

Det går bra att gå ut

i en skog nära där du bor.

Forskning visar att många

människor mår bättre

när de går ut i naturen.

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