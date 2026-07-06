Världen
Folk som fick vänta på att höra Donald Trumps tal. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT
Oväder när USA hade fest
I lördags var det
stor fest i USA.
Det var USAs nationaldag,
den 4 juli.
Nu har USA funnits i 250 år.
USAs president Donald Trump
skulle tala i huvudstaden
Washington DC.
Men det blev regn
och åska och storm.
Talet fick vänta.
Några timmar senare
kunde Trump tala.
De senaste dagarna
har det varit extremt väder
på många platser i USA.
Det har varit väldigt varmt.
Flera har dött av värmen.
Det har också varit oväder
med storm och åska.
Miljontals människor
har varit utan ström.
8 SIDOR/TT
6 juli 2026
Otur..🙁