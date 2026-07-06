Oväder när USA hade fest

I lördags var det

stor fest i USA.

Det var USAs nationaldag,

den 4 juli.

Nu har USA funnits i 250 år.

USAs president Donald Trump

skulle tala i huvudstaden

Washington DC.

Men det blev regn

och åska och storm.

Talet fick vänta.

Några timmar senare

kunde Trump tala.

De senaste dagarna

har det varit extremt väder

på många platser i USA.

Det har varit väldigt varmt.

Flera har dött av värmen.

Det har också varit oväder

med storm och åska.

Miljontals människor

har varit utan ström.

8 SIDOR/TT