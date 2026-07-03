Världen

  • 2025 Macy's 4th of July Fireworks Show

    Fyrverkerier i New York i USA den 4 juli förra året. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

  • APTOPIX Paris Giant Picnic

    Triumfbågen i Paris i Frankrike. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT

Stor fest i USA

Lördagen den 4 juli
är det stor fest i USA.
Landet firar att det
har funnits i 250 år.

Det kommer firas över hela USA.
I huvudstaden Washington DC
ska det vara världens
största fyrverkeri, till exempel.

Presidenten Donald Trump
har sagt att USA ska få
den största festen någonsin.

Trump ska ordna särskilda
mynt med sitt ansikte på.

Han har också sagt att det
ska byggas en triumfbåge
i Washington DC.
Han vill att den blir större
än den kända triumfbågen i Paris.

Det var år 1776
som folk i USA sa
att de ville ha ett eget land.
De ville inte längre vara
en del av Storbritannien.

8 SIDOR/TT

3 juli 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    3 juli, 2026 kl. 12:40

    😍😎🥰💞

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