Lördagen den 4 juli

är det stor fest i USA.

Landet firar att det

har funnits i 250 år.

Det kommer firas över hela USA.

I huvudstaden Washington DC

ska det vara världens

största fyrverkeri, till exempel.

Presidenten Donald Trump

har sagt att USA ska få

den största festen någonsin.

Trump ska ordna särskilda

mynt med sitt ansikte på.

Han har också sagt att det

ska byggas en triumfbåge

i Washington DC.

Han vill att den blir större

än den kända triumfbågen i Paris.

Det var år 1776

som folk i USA sa

att de ville ha ett eget land.

De ville inte längre vara

en del av Storbritannien.

8 SIDOR/TT