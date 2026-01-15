Tänk om alla är snälla i år

Nyligen sa vi hej då

till året 2025.

När det blir ett nytt år

brukar folk lova saker.

De ger nyårslöften.

Jag har ett förslag.

Låt oss lova att vi ska

vara snälla år 2026.

Det behövs fler snälla

människor i världen.

Att vara snäll

är att vara klok.

Snälla människor

sprider glädje till andra.

Men de mår också

mycket bättre själva.

De är lyckliga.

De är duktiga på jobbet.

De är bättre på

att vara mamma eller pappa.

De är bättre på

att vara en partner.

Det visar många undersökningar.

Varför mår vi så bra

av att vara snälla?

Jo, för att snälla människor

har lättare att samarbeta

med andra.

Och samarbete gör oss

starkare och tryggare.

Det skriver författaren

Bob Hansson i sin bok

Snällast vinner.

Han kallar snällhet

för en superkraft.

Ensam är inte stark.

Tänk om fler av världens

ledare kunde tänka så.

Då skulle det nya året

bli mycket bättre

än det gamla.

Gott nytt snällt år!