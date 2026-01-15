Krönika

Två barn i fliströjor håller varandra i handen.

Det är klokt att vara snäll. Foto: Tove Eriksson/TT

Tänk om alla är snälla i år

Nyligen sa vi hej då
till året 2025.
När det blir ett nytt år
brukar folk lova saker.
De ger nyårslöften.

Jag har ett förslag.
Låt oss lova att vi ska
vara snälla år 2026.
Det behövs fler snälla
människor i världen.

Att vara snäll
är att vara klok.
Snälla människor
sprider glädje till andra.
Men de mår också
mycket bättre själva.

De är lyckliga.
De är duktiga på jobbet.
De är bättre på
att vara mamma eller pappa.
De är bättre på
att vara en partner.
Det visar många undersökningar.

Varför mår vi så bra
av att vara snälla?
Jo, för att snälla människor
har lättare att samarbeta
med andra.
Och samarbete gör oss
starkare och tryggare.

Det skriver författaren
Bob Hansson i sin bok
Snällast vinner.

Han kallar snällhet
för en superkraft.
Ensam är inte stark.

Tänk om fler av världens
ledare kunde tänka så.
Då skulle det nya året
bli mycket bättre
än det gamla.

Gott nytt snällt år!

Lars Sjöstedt

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar