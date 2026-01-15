Krönika
Det är klokt att vara snäll. Foto: Tove Eriksson/TT
Tänk om alla är snälla i år
Nyligen sa vi hej då
till året 2025.
När det blir ett nytt år
brukar folk lova saker.
De ger nyårslöften.
Jag har ett förslag.
Låt oss lova att vi ska
vara snälla år 2026.
Det behövs fler snälla
människor i världen.
Att vara snäll
är att vara klok.
Snälla människor
sprider glädje till andra.
Men de mår också
mycket bättre själva.
De är lyckliga.
De är duktiga på jobbet.
De är bättre på
att vara mamma eller pappa.
De är bättre på
att vara en partner.
Det visar många undersökningar.
Varför mår vi så bra
av att vara snälla?
Jo, för att snälla människor
har lättare att samarbeta
med andra.
Och samarbete gör oss
starkare och tryggare.
Det skriver författaren
Bob Hansson i sin bok
Snällast vinner.
Han kallar snällhet
för en superkraft.
Ensam är inte stark.
Tänk om fler av världens
ledare kunde tänka så.
Då skulle det nya året
bli mycket bättre
än det gamla.
Gott nytt snällt år!
15 januari 2026