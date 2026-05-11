Näktergalen är tillbaka

Snart kan jag höra någon

som sjunger på natten.

Det är näktergalen.

Hela vintern har fågeln

varit i sydöstra Afrika.

När den ska hit igen

är resan väldigt lång.

Den flyger först

över den stora öknen

med sand i Afrika.

Där finns ingen mat.

Den får klara sig

på det den ätit

innan den började flyga.

Den flyger på natten.

På dagen är det för varmt.

Sedan flyger den över

det stora havet Medelhavet.

I mitten av maj brukar fågeln

vara tillbaka i Sverige.

Men den kan vara

svår att se.

En näktergal är liten

och gråbrun.

Den väger bara 25 gram.

Ungefär som tre karameller.

Men näktergalens sång

gör att vi hör att den är här.

Hanen sjunger på kvällarna

och nätterna.

Han sjunger för att

locka till sig en hona.

Sången är hög och stark.

Det är vackert, tycker jag.

Jag önskar jag kunde förstå

vad den sjunger om.

Kanske handlar det om allt

den sett på resan hit.

Lyssna på hur näktergalen låter