Krönika
Fågeln näktergal. Foto: Wikimedia
Näktergalen är tillbaka
Snart kan jag höra någon
som sjunger på natten.
Det är näktergalen.
Hela vintern har fågeln
varit i sydöstra Afrika.
När den ska hit igen
är resan väldigt lång.
Den flyger först
över den stora öknen
med sand i Afrika.
Där finns ingen mat.
Den får klara sig
på det den ätit
innan den började flyga.
Den flyger på natten.
På dagen är det för varmt.
Sedan flyger den över
det stora havet Medelhavet.
I mitten av maj brukar fågeln
vara tillbaka i Sverige.
Men den kan vara
svår att se.
En näktergal är liten
och gråbrun.
Den väger bara 25 gram.
Ungefär som tre karameller.
Men näktergalens sång
gör att vi hör att den är här.
Hanen sjunger på kvällarna
och nätterna.
Han sjunger för att
locka till sig en hona.
Sången är hög och stark.
Det är vackert, tycker jag.
Jag önskar jag kunde förstå
vad den sjunger om.
Kanske handlar det om allt
den sett på resan hit.
11 maj 2026