Trumps namn tas bort

USAs president Donald Trump

vill synas så mycket som möjligt.

Därför har han bytt namn på

ett av USAs mest kända hus.

Han bestämde att det ska stå

Donald Trump på huset.

Men nu stoppar en domstol det.

Donald Trump

får inte döpa om huset.

Hans namn ska bort.

Huset hette Kennedy center.

Det ligger i huvudstaden Washington.

Det är ett hus för teater och konserter

Huset har fått namn efter

president John F Kennedy

som blev mördad.

Domstolen säger att namnet

inte får ändras.

Bara USAs riksdag kan bestämma det.

Donald Trump är arg.

Trump säger att domstolen

är orättvis mot honom.

Trump tycker om att vara känd.

Han vill bland annat att hans bild

ska vara på USAs pengar.

