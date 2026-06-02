Världen
Trumps namn ska bort från huset Kennedy center. Foto: Rahmat Gul/AP/TT
Trumps namn tas bort
USAs president Donald Trump
vill synas så mycket som möjligt.
Därför har han bytt namn på
ett av USAs mest kända hus.
Han bestämde att det ska stå
Donald Trump på huset.
Men nu stoppar en domstol det.
Donald Trump
får inte döpa om huset.
Hans namn ska bort.
Huset hette Kennedy center.
Det ligger i huvudstaden Washington.
Det är ett hus för teater och konserter
Huset har fått namn efter
president John F Kennedy
som blev mördad.
Domstolen säger att namnet
inte får ändras.
Bara USAs riksdag kan bestämma det.
Donald Trump är arg.
Trump säger att domstolen
är orättvis mot honom.
Trump tycker om att vara känd.
Han vill bland annat att hans bild
ska vara på USAs pengar.
8 SIDOR
2 juni 2026
Det här visar att det finns regler och lagar som även en president måste följa. Ett så viktigt kulturhus som Kennedy Center har ett historiskt namn som inte kan ändras hur som helst. Beslutet visar att domstolarna har en viktig roll i att skydda demokratiska regler.
han är verkligen sjuk mycket sjuk människa. 🤢🤡🤠🤮🤮🤮
USA ÄR USA! Rättvisa fungerar där bättre!
rättvisa fungerar jättebra i Sverige också .det beror på vad man menar??
Trump vill också har hans namn på passports! Han ar en dumskål!