Människor vid platsen där en pojke blev skjuten till döds i Malmö. En ung flicka är misstänkt för brottet. Foto: Johan Nilsson/TT
Fler unga tjejer misstänkta
Allt fler unga tjejer
i södra Sverige
är misstänkta för allvarliga brott.
Det handlar om tjejer
som är under 18 år.
Det är gäng med brottslingar
som får tjejerna att göra brott.
Det säger poliserna.
– Vi ser att det händer
allt oftare. Det är väldigt tråkigt.
Det säger Josefin Jeffbeck
som jobbar med poliserna i Skåne.
För tre år sedan, år 2023,
var 87 unga tjejer
misstänkta för allvarliga brott
i området region Syd.
Förra året var det fler,
102 unga tjejer.
Det är visserligen
många fler unga killar
som är misstänkta för liknande brott.
Men killarna som gör brott
har blivit färre för varje år,
till skillnad från flickorna
som har blivit fler.
Poliserna har jobbat hårt
för att minska brotten
bland unga killar.
Det kan vara därför
som gängen nu kontaktar
allt fler tjejer,
tror poliserna.
Gängen tar kontakt med
tjejerna i vanliga appar i mobilen,
som till exempel Snapchat,
Tiktok eller Instagram.
Tidigare har myndigheten socialtjänsten
mest jobbat med andra problem
som tjejerna har.
Till exempel att de inte
går i skolan, eller att de
mår dåligt psykiskt.
– Nu ser vi
att en del av tjejerna
gör allvarliga brott.
Det säger Yemame Ali
som jobbar på socialtjänsten
i staden Malmö.
8 SIDOR/TT
Unga misstänkta för brott i region Syd
Allt fler unga tjejer under 18 år
är misstänkta för allvarliga brott
i region Syd.
- 87 tjejer år 2023
- 89 tjejer år 2024
- 102 tjejer år 2025
- 55 tjejer mellan januari
och maj år 2026
Allt färre killar under 18 år
är misstänkta för allvarliga brott
i region Syd.
- 707 killar år 2023
- 691 killar år 2024
- 609 killar år 2025
- 182 killar från januari
till maj år 2026
Region Syd är områdena
- Skåne län
- Blekinge län
- Kronobergs län
- Kalmar län
2 juni 2026
Det är oroande att allt fler unga tjejer misstänks för allvarliga brott. Det visar hur gängen förändrar sina sätt att rekrytera och hur viktigt det är att tidigt stoppa deras påverkan.
föräldrarna måste ha mer kontroll över sina barn. viktigt att bry sig om vad barnen gör på fritiden,vem dom umgås med.
håller med Katarina det är föräldrarna som har det största ansvaret om sina barn. man måste hålla koll på ungarna vilka dom umgås med ,och vad dom gör när dom inte är hemma.
HEMSK! Hur mår du MAJA? Det är dåligt utveckling att tjejer sysslar med sådant…det är väldigt pinsamt!😔😮