Fler unga tjejer misstänkta

Allt fler unga tjejer

i södra Sverige

är misstänkta för allvarliga brott.

Det handlar om tjejer

som är under 18 år.

Det är gäng med brottslingar

som får tjejerna att göra brott.

Det säger poliserna.

– Vi ser att det händer

allt oftare. Det är väldigt tråkigt.

Det säger Josefin Jeffbeck

som jobbar med poliserna i Skåne.

För tre år sedan, år 2023,

var 87 unga tjejer

misstänkta för allvarliga brott

i området region Syd.

Förra året var det fler,

102 unga tjejer.

Det är visserligen

många fler unga killar

som är misstänkta för liknande brott.

Men killarna som gör brott

har blivit färre för varje år,

till skillnad från flickorna

som har blivit fler.

Poliserna har jobbat hårt

för att minska brotten

bland unga killar.

Det kan vara därför

som gängen nu kontaktar

allt fler tjejer,

tror poliserna.

Gängen tar kontakt med

tjejerna i vanliga appar i mobilen,

som till exempel Snapchat,

Tiktok eller Instagram.

Tidigare har myndigheten socialtjänsten

mest jobbat med andra problem

som tjejerna har.

Till exempel att de inte

går i skolan, eller att de

mår dåligt psykiskt.

– Nu ser vi

att en del av tjejerna

gör allvarliga brott.

Det säger Yemame Ali

som jobbar på socialtjänsten

i staden Malmö.

8 SIDOR/TT