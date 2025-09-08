8 Sidor behövs varje dag

Den 11 oktober fyller

lättlästa tidningen 8 Sidor

41 år.

För en tidning är det

inte så gammalt.

Det finns många tidningar

som är mycket äldre.

Och mer kända.

Fast 8 Sidor funnits

i över 40 år

är det fortfarande många

som inte vet att tidningen finns.

Eller varför 8 Sidor

behöver finnas.

Det var Ingrid Dahlén

i organisationen FUB

som hade idén om 8 Sidor.

Hon sa till politikerna i regeringen

att 8 Sidor behövdes.

De höll med.

Så började 8 Sidor skriva

de stora nyheterna

på ett lätt språk.

Det behövs i demokratin.

I en demokrati ska alla

få vara med och bestämma.

Då behöver alla också

kunna läsa nyheter.

Nyheter gör att vi vet

vad som händer.

Då blir det lättare

att rösta i valen

och säga vad vi tycker.

Vi kan vara med

och ändra på saker

så de blir bättre.

8 Sidor hjälper många

att vara med i demokratin.

Vi skulle kunna

hjälpa ännu fler.

Varje vardag skriver 8 Sidor

nyheter på 8sidor.se.

Där kan alla läsa,

utan att betala eller logga in.

Att läsa nyheter på internet

är vanligast i dag.

Men alla kan inte läsa digitalt.

En gång i veckan

kommer 8 Sidor i papper.

Det är viktigt i demokratin

om alla ska vara med.

Att läsa 8 Sidor

är att vara med i demokratin.

Undrar du vad vi önskar

i present på födelsedagen?

Att du hjälper fler

att hitta och läsa 8 Sidor.