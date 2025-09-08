Krönika
8 Sidors chef Marie Hillblom pratar med en lärare på Bokmässan i Göteborg. Foto: 8 Sidor
8 Sidor behövs varje dag
Den 11 oktober fyller
lättlästa tidningen 8 Sidor
41 år.
För en tidning är det
inte så gammalt.
Det finns många tidningar
som är mycket äldre.
Och mer kända.
Fast 8 Sidor funnits
i över 40 år
är det fortfarande många
som inte vet att tidningen finns.
Eller varför 8 Sidor
behöver finnas.
Det var Ingrid Dahlén
i organisationen FUB
som hade idén om 8 Sidor.
Hon sa till politikerna i regeringen
att 8 Sidor behövdes.
De höll med.
Så började 8 Sidor skriva
de stora nyheterna
på ett lätt språk.
Det behövs i demokratin.
I en demokrati ska alla
få vara med och bestämma.
Då behöver alla också
kunna läsa nyheter.
Nyheter gör att vi vet
vad som händer.
Då blir det lättare
att rösta i valen
och säga vad vi tycker.
Vi kan vara med
och ändra på saker
så de blir bättre.
8 Sidor hjälper många
att vara med i demokratin.
Vi skulle kunna
hjälpa ännu fler.
Varje vardag skriver 8 Sidor
nyheter på 8sidor.se.
Där kan alla läsa,
utan att betala eller logga in.
Att läsa nyheter på internet
är vanligast i dag.
Men alla kan inte läsa digitalt.
En gång i veckan
kommer 8 Sidor i papper.
Det är viktigt i demokratin
om alla ska vara med.
Att läsa 8 Sidor
är att vara med i demokratin.
Undrar du vad vi önskar
i present på födelsedagen?
Att du hjälper fler
att hitta och läsa 8 Sidor.
8 Sidor på bokmässan
- Kom och träffa 8 Sidor
på bokmässan i Göteborg.
Vi är på plats i vår monter F01:26
på torsdag 25 september
och fredag 26 september.
- Vi kommer att ha tre samtal om lättläst.
Torsdag klockan 14,
Så når vi fler med lättläst.
Marie Hillblom och författaren Jenny Friman pratar.
- Fredag klockan 11,
Lättläst, lättillgängligt och livsviktigt.
Marie Hillblom och journalisten och författaren Elaf Ali pratar.
- Fredag klockan 14,
Betydelsen av lättläst.
Marie Hillblom och författaren Sara Lövestam pratar.
23 september 2025