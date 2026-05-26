Presenter till lärare förbjuds

Många människor ger presenter

till barnens lärare

innan det är lov.

En del ger dyra presenter

eller pengar.

Men nu har flera kommuner

förbjudit presenter och pengar

till lärare och annan personal

i skolorna.

Det handlar om kommunernas

egna skolor.

Det berättar kanalen TV4.

– Det har blivit för mycket i bland.

Lärare har fått presenter

som är värda mycket pengar.

Det säger Erik Liljeskog

som är ledare för organisationen

Sveriges lärare i staden Västerås.

Västerås har nyligen förbjudit

presenter.

Andra kommuner som också

har förbjudit presenter

är Hallstahammar,

Trelleborg och Karlstad.

Förbudet gäller bara

presenter som kostar pengar.

– Det går att skriva fina saker,

skicka ett mejl eller plocka

blommor från naturen.

Det säger Erik Liljeskog till TV4.

8 SIDOR/TT