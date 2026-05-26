Sverige
Det är stopp för köpta presenter till lärare i många skolor. Foto: Björn Larsson Ask/TT
Presenter till lärare förbjuds
Många människor ger presenter
till barnens lärare
innan det är lov.
En del ger dyra presenter
eller pengar.
Men nu har flera kommuner
förbjudit presenter och pengar
till lärare och annan personal
i skolorna.
Det handlar om kommunernas
egna skolor.
Det berättar kanalen TV4.
– Det har blivit för mycket i bland.
Lärare har fått presenter
som är värda mycket pengar.
Det säger Erik Liljeskog
som är ledare för organisationen
Sveriges lärare i staden Västerås.
Västerås har nyligen förbjudit
presenter.
Andra kommuner som också
har förbjudit presenter
är Hallstahammar,
Trelleborg och Karlstad.
Förbudet gäller bara
presenter som kostar pengar.
– Det går att skriva fina saker,
skicka ett mejl eller plocka
blommor från naturen.
Det säger Erik Liljeskog till TV4.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026
