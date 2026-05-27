Aktivister anmäler Sverige

Nästan 50 personer

som kämpar för klimatet

har anmält svenska staten

till en domstol.

De är aktivister.

De tycker att poliser och domstolar

gör det svårare att protestera.

Det är ännu inte klart

om det blir en rättegång

mot svenska staten.

Personerna som har anmält

kommer från Sverige,

Norge och Tyskland.

Janine O’Keeffe från Sverige

är en av dem.

Hon har varit med i flera

protester om klimatet.

En protest var mot

privata flygplan på Bromma flygplats.

Flygplan släpper ut mycket gaser

som gör klimatet

varmare på jorden.

Några kastade röd färg

på en byggnad och på ett flygplan.

Två personer blev nyligen dömda för det.

De blev dömda för brottet skadegörelse.

15 personer friades av en domstol.

— Jag höll bara i en mikrofon

så jag friades av domstolen.

Men jag har blivit anmäld

för brott flera gånger

när jag har protesterat,

säger Janine O’Keeffe.

Viktor Jonsson

är också aktivist.

Han säger att rättegångar

mot aktivister gör människor

rädda för att protestera.

Rätten att få protestera

är en viktig del

i en demokrati.

Organisationer som jobbar

för människors rättigheter

har också kritiserat Sverige.

De säger att fredliga protester

oftare leder till rättegångar

jämfört med tidigare.

8 SIDOR/TT