Sverige
Aktivister som kämpar för klimatet stoppade bilar vid Slussen i Stockholm år 2022. Foto: Christine Olsson/TT
Aktivister har anmält svenska staten. De kallar det för rosa målet. Janine O’Keeffe står till höger. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktivister anmäler Sverige
Nästan 50 personer
som kämpar för klimatet
har anmält svenska staten
till en domstol.
De är aktivister.
De tycker att poliser och domstolar
gör det svårare att protestera.
Det är ännu inte klart
om det blir en rättegång
mot svenska staten.
Personerna som har anmält
kommer från Sverige,
Norge och Tyskland.
Janine O’Keeffe från Sverige
är en av dem.
Hon har varit med i flera
protester om klimatet.
En protest var mot
privata flygplan på Bromma flygplats.
Flygplan släpper ut mycket gaser
som gör klimatet
varmare på jorden.
Några kastade röd färg
på en byggnad och på ett flygplan.
Två personer blev nyligen dömda för det.
De blev dömda för brottet skadegörelse.
15 personer friades av en domstol.
— Jag höll bara i en mikrofon
så jag friades av domstolen.
Men jag har blivit anmäld
för brott flera gånger
när jag har protesterat,
säger Janine O’Keeffe.
Viktor Jonsson
är också aktivist.
Han säger att rättegångar
mot aktivister gör människor
rädda för att protestera.
Rätten att få protestera
är en viktig del
i en demokrati.
Organisationer som jobbar
för människors rättigheter
har också kritiserat Sverige.
De säger att fredliga protester
oftare leder till rättegångar
jämfört med tidigare.
8 SIDOR/TT
27 maj 2026
dåligt av aktivister mycket dåligt.😡😡🤢🤢man kan inte protestera mot allt.
Jag tycker att fredliga protester är en mänsklig rättighet. Men att ”kasta röd färg” är inte bra för miljön, hur kan de kalla sig själva ’Klimatet aktivister’?
precis håller med MM.inga riktiga aktivister gör så,kasta färg det är inte bra för miljön???eller????🤢😡🤠🤡🤯😡🤢
Jag tycker det är väldigt bra val och modigt, och hjälpa människor och djur så vi tar hand om vår enda planet och vara rädda om det
Viken dihig nyhet
sleng dom i finkan🤠😠
Är Greta Thunberg med?