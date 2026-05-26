Man mördade rappare

En 22-årig man döms

till livstids fängelse.

Han mördade en

rappare i Norrköping.

Mordet hände

i december år 2024.

Mannen sköt rapparen

i ett garage för bilar

i Norrköping.

Folk har berättat

att de hörde flera skott.

Rapparen var känd.

Många lyssnar på hans musik.

Poliserna misstänker

att rapparen var med

i ett gäng med brottslingar

i Norrköping.

Han fanns också på en lista

över personer

som ett annat gäng

ville döda.

Det säger poliserna.

Mördaren filmade mordet.

Han har visat filmen

på internet.

Rapparen blev skjuten

dagen innan sin födelsedag.

Han var 23 år.

8 SIDOR/TT