Sverige
Garaget i Norrköping där rapparen blev skjuten. Foto: Anders Wiklund/TT
Man mördade rappare
En 22-årig man döms
till livstids fängelse.
Han mördade en
rappare i Norrköping.
Mordet hände
i december år 2024.
Mannen sköt rapparen
i ett garage för bilar
i Norrköping.
Folk har berättat
att de hörde flera skott.
Rapparen var känd.
Många lyssnar på hans musik.
Poliserna misstänker
att rapparen var med
i ett gäng med brottslingar
i Norrköping.
Han fanns också på en lista
över personer
som ett annat gäng
ville döda.
Det säger poliserna.
Mördaren filmade mordet.
Han har visat filmen
på internet.
Rapparen blev skjuten
dagen innan sin födelsedag.
Han var 23 år.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026