Sverige
Företaget SSAB bygger en ny fabrik för stål. Foto: Pär Bäckström/TT
Bygget öppnar i Luleå
Bygget av en stor fabrik
i Luleå har varit stoppat.
Nu öppnar bygget igen.
Arbetare jobbar med att bygga
en ny fabrik för stål.
Men över 30 arbetare
har blivit sjuka.
De mådde illa, blödde näsblod
och fick ont i huvudet.
Därför stoppades bygget.
Experter har gjort prover.
Men de har inte hittat
något farligt eller giftigt.
Det är företaget SSAB
som bygger fabriken.
De tror att arbetarna
blivit sjuka är damm,
torr luft och virus tillsammans.
Så nu ska de öppna bygget igen.
Bygget stoppades den 3 april.
Det öppnar igen den 27 maj.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026