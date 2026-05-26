Bygget öppnar i Luleå

Bygget av en stor fabrik

i Luleå har varit stoppat.

Nu öppnar bygget igen.

Arbetare jobbar med att bygga

en ny fabrik för stål.

Men över 30 arbetare

har blivit sjuka.

De mådde illa, blödde näsblod

och fick ont i huvudet.

Därför stoppades bygget.

Experter har gjort prover.

Men de har inte hittat

något farligt eller giftigt.

Det är företaget SSAB

som bygger fabriken.

De tror att arbetarna

blivit sjuka är damm,

torr luft och virus tillsammans.

Så nu ska de öppna bygget igen.

Bygget stoppades den 3 april.

Det öppnar igen den 27 maj.

8 SIDOR/TT