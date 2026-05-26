Ett område där det ska byggas en fabrik. Där finns stora högar med grus, baracker och maskiner.

Företaget SSAB bygger en ny fabrik för stål. Foto: Pär Bäckström/TT

Bygget öppnar i Luleå

Bygget av en stor fabrik
i Luleå har varit stoppat.
Nu öppnar bygget igen.

Arbetare jobbar med att bygga
en ny fabrik för stål.
Men över 30 arbetare
har blivit sjuka.
De mådde illa, blödde näsblod
och fick ont i huvudet.
Därför stoppades bygget.

Experter har gjort prover.
Men de har inte hittat
något farligt eller giftigt.

Det är företaget SSAB
som bygger fabriken.
De tror att arbetarna
blivit sjuka är damm,
torr luft och virus tillsammans.
Så nu ska de öppna bygget igen.

Bygget stoppades den 3 april.
Det öppnar igen den 27 maj.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

