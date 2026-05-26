Han står bland skräp från den förstörda byggnaden. Han håller en slang. Den sprutar vatten.

En brandman i Kiev jobbar efter en rysk attack. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT

Ryssland hotar med attacker

Ryssland hotar med
fler attacker mot
Ukrainas huvudstad Kiev.

Personal som jobbar
för andra länder i Kiev
ska lämna staden.
Det säger Ryssland.
Ryssland har bland annat
varnat USAs kontor i Kiev.

Ministrar från Ukraina
och Europeiska unionen
säger att Ryssland
försöker skrämmas.

– Lyssna inte på hoten,
säger ministrarna.

Ryssland hotar också med
att attackera fabriker
för drönare i Ukraina.
Vanliga människor som bor
nära fabrikerna ska akta sig.
Det säger Ryssland.

Länderna använder
drönare i kriget.
Drönare kan skjuta raketer
eller fungera som bomber.
Militärer kan styra dem
på avstånd.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Cutie 17🪷🐬🥥 skriver:
    26 maj, 2026 kl. 11:25

    Vad dumt 👎

  2. Love hund minna skriver:
    26 maj, 2026 kl. 11:29

    Ja jag håller med

  3. R.I.P skriver:
    26 maj, 2026 kl. 11:32

    Jag håller också med er

  4. Cutie🌸pie skriver:
    26 maj, 2026 kl. 11:33

    Jag håller också med er

  5. Cutie🌸pie skriver:
    26 maj, 2026 kl. 12:42

    Jag med!!!!!!! Jag håller med Cutie för det är min klasskamrat!🌺👍🏻

  6. Jörgen andersson anka skriver:
    26 maj, 2026 kl. 15:49

    Vet inte vad jag ska säga åt det

