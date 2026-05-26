Världen
En brandman i Kiev jobbar efter en rysk attack. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT
Ryssland hotar med attacker
Ryssland hotar med
fler attacker mot
Ukrainas huvudstad Kiev.
Personal som jobbar
för andra länder i Kiev
ska lämna staden.
Det säger Ryssland.
Ryssland har bland annat
varnat USAs kontor i Kiev.
Ministrar från Ukraina
och Europeiska unionen
säger att Ryssland
försöker skrämmas.
– Lyssna inte på hoten,
säger ministrarna.
Ryssland hotar också med
att attackera fabriker
för drönare i Ukraina.
Vanliga människor som bor
nära fabrikerna ska akta sig.
Det säger Ryssland.
Länderna använder
drönare i kriget.
Drönare kan skjuta raketer
eller fungera som bomber.
Militärer kan styra dem
på avstånd.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026
