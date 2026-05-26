Ryssland hotar med attacker

Ryssland hotar med

fler attacker mot

Ukrainas huvudstad Kiev.

Personal som jobbar

för andra länder i Kiev

ska lämna staden.

Det säger Ryssland.

Ryssland har bland annat

varnat USAs kontor i Kiev.

Ministrar från Ukraina

och Europeiska unionen

säger att Ryssland

försöker skrämmas.

– Lyssna inte på hoten,

säger ministrarna.

Ryssland hotar också med

att attackera fabriker

för drönare i Ukraina.

Vanliga människor som bor

nära fabrikerna ska akta sig.

Det säger Ryssland.

Länderna använder

drönare i kriget.

Drönare kan skjuta raketer

eller fungera som bomber.

Militärer kan styra dem

på avstånd.

8 SIDOR/TT