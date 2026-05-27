Protester i Turkiet

Poliser i Turkiet har

använt tårgas mot

folk som protesterar

i staden Izmir.

Poliserna har också

skjutit kraftiga strålar

med vatten mot folket.

Människorna som protesterar

stöttar politikern Özgür Özel

och hans parti CHP.

De är motståndare till

Turkiets ledare Erdogan.

En domstol i Turkiet

tvingade nyligen Özgür Özel

och andra politiker i CHP

att lämna sina jobb.

I stället ska politikern

Kemal Kilicdaroglu leda CHP.

Det bestämde domstolen.

Han är inte en lika stark

motståndare till Erdogan

som Özgür Özel.

Protesterna började när

Kilicdaroglu skulle

börja jobba i CHPs kontor

förra veckan.

Turkiets ledare har

mycket makt över

domstolarna i landet.

8 SIDOR