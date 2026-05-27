Världen

  Turkey Opposition

    Poliserna använder kanoner med vatten och tårgas för att stoppa protesterna i staden Izmir. Foto: Erdem Sahin/AP/TT

    Politikern Özgür Özel är ledare för partiet CHP. Foto: Erdem Sahin/AP/TT

Protester i Turkiet

Poliser i Turkiet har
använt tårgas mot
folk som protesterar
i staden Izmir.

Poliserna har också
skjutit kraftiga strålar
med vatten mot folket.

Människorna som protesterar
stöttar politikern Özgür Özel
och hans parti CHP.

De är motståndare till
Turkiets ledare Erdogan.

En domstol i Turkiet
tvingade nyligen Özgür Özel
och andra politiker i CHP
att lämna sina jobb.

I stället ska politikern
Kemal Kilicdaroglu leda CHP.
Det bestämde domstolen.
Han är inte en lika stark
motståndare till Erdogan
som Özgür Özel.

Protesterna började när
Kilicdaroglu skulle
börja jobba i CHPs kontor
förra veckan.

Turkiets ledare har
mycket makt över
domstolarna i landet.

Tårgas

Tårgas är en sorts gas.
Poliser använder den för
att stoppa farliga personer
eller för att dela upp grupper.

Om du blir träffad av gasen
får du svårt att se.
Det kliar i halsen.
Du kan bli förvirrad och få panik.

Det droppar mjölk från ansiktet. Han kliar i ögonen. En man i Turkiet har blivit träffad av tårgas. Han har hällt mjölk i ansiktet. En del använder för att lindra smärtan av gasen. Foto: Francisco Seco/AP/TT

27 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    27 maj, 2026 kl. 10:30

    Jag säger varje dag att Erdogan är skadligt! Hövligt människor lider! Jag har inte ord!😔😠

  2. v skriver:
    27 maj, 2026 kl. 11:35

    dom får fixa sina problem ,vi vill inte ha mera krig.

