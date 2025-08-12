Hon ska leda mästarna

Mästarnas mästare

är ett populärt program

i tv. Det går att se i SVT.

Det är flera idrottare

som tävlar mot varandra.

De har alla varit

mästare i sina idrotter.

Men nu har de slutat.

I programmet berättar

de också om sina liv.

Mästarnas mästare

har sänts i SVT

sedan år 2009.

Micke Leijnegard har varit

ledare för programmet

i alla år.

Nu ska han sluta.

Karin Frick ska bli

ny ledare för programmet

för Mästarnas mästare.

– Det är en stor ära.

Det är ett av Sveriges

största program.

Det säger Karin Frick.

Micke Leijnegard är

åtalad för att ha pussat

en kvinna fast hon inte ville.

Det kan vara ett brott.

Pussen ska ha hänt

när programmet

spelades in förra året.

Rättegången om det misstänkta brottet

börjar i oktober.

SVT säger att det

inte är pussen

som gör att de

byter programledare.

– Vi har fullt förtroende

för Micke Leijnegard

både som arbetskamrat

och programledare.

Det säger Christina Hill

som är chef över

Mästarnas mästare.

Nästa år kommer

Mästarnas mästare

att handla mycket om OS.

Det beror bland annat

på att SVT ska sända OS igen

för första gången på flera år.

8 SIDOR/TT