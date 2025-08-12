Kultur
Karin Frick blir ny programledare i Mästarnas mästare. Micke Leijnegard slutar. Foton: Janne Danielsson/SVT och Christine Olsson/TT
Hon ska leda mästarna
Mästarnas mästare
är ett populärt program
i tv. Det går att se i SVT.
Det är flera idrottare
som tävlar mot varandra.
De har alla varit
mästare i sina idrotter.
Men nu har de slutat.
I programmet berättar
de också om sina liv.
Mästarnas mästare
har sänts i SVT
sedan år 2009.
Micke Leijnegard har varit
ledare för programmet
i alla år.
Nu ska han sluta.
Karin Frick ska bli
ny ledare för programmet
för Mästarnas mästare.
– Det är en stor ära.
Det är ett av Sveriges
största program.
Det säger Karin Frick.
Micke Leijnegard är
åtalad för att ha pussat
en kvinna fast hon inte ville.
Det kan vara ett brott.
Pussen ska ha hänt
när programmet
spelades in förra året.
Rättegången om det misstänkta brottet
börjar i oktober.
SVT säger att det
inte är pussen
som gör att de
byter programledare.
– Vi har fullt förtroende
för Micke Leijnegard
både som arbetskamrat
och programledare.
Det säger Christina Hill
som är chef över
Mästarnas mästare.
Nästa år kommer
Mästarnas mästare
att handla mycket om OS.
Det beror bland annat
på att SVT ska sända OS igen
för första gången på flera år.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2025