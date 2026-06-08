Vardags
Kungen och drottningen med den stora älgen. Foto: Christine Olsson/TT
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel åkte häst och vagn i Stockholm på nationaldagen. Foto: Christine Olsson/TT
Kungen och drottningen på väg till Skansen. Foto: Christine Olsson/TT
Fest för Sverige
I lördags den 6 juni
var det Sveriges dag,
nationaldagen.
Många firade det.
Kungen, drottningen,
kronprinsessan Victoria
och prins Daniel
åkte häst och vagn
från slottet i Stockholm
till Skansen på kvällen.
Där var det konsert med artister.
Prinsessan Estelle
var inte med på firandet.
Hon var i ett annat land
på språkresa.
Tidigare under dagen
var kungen och drottningen
vid Skokloster Wärdshus i Uppsala län.
Där fanns en ny stor
skulptur av en älg.
Kungen fick dra av
skyddet från skulpturen
som heter Kungsälgen.
Jerker Andersson har gjort den.
Besöket i Skokloster
betyder att kungen
genom åren
har firat nationaldagen
i alla 21 län i Sverige.
8 SIDOR/TT
8 juni 2026
🥰😍😎💜
8/sidor hur mycket kostade den
Hej!
Vi vet inte hur mycket den kostade
eller vem som betalade för den.
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