Fest för Sverige

I lördags den 6 juni

var det Sveriges dag,

nationaldagen.

Många firade det.

Kungen, drottningen,

kronprinsessan Victoria

och prins Daniel

åkte häst och vagn

från slottet i Stockholm

till Skansen på kvällen.

Där var det konsert med artister.

Prinsessan Estelle

var inte med på firandet.

Hon var i ett annat land

på språkresa.

Tidigare under dagen

var kungen och drottningen

vid Skokloster Wärdshus i Uppsala län.

Där fanns en ny stor

skulptur av en älg.

Kungen fick dra av

skyddet från skulpturen

som heter Kungsälgen.

Jerker Andersson har gjort den.

Besöket i Skokloster

betyder att kungen

genom åren

har firat nationaldagen

i alla 21 län i Sverige.

8 SIDOR/TT