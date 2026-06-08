Vardags

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    Kungen och drottningen med den stora älgen. Foto: Christine Olsson/TT

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    Kronprinsessan Victoria och prins Daniel åkte häst och vagn i Stockholm på nationaldagen. Foto: Christine Olsson/TT

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    Kungen och drottningen på väg till Skansen. Foto: Christine Olsson/TT

Fest för Sverige

I lördags den 6 juni
var det Sveriges dag,
nationaldagen.
Många firade det.

Kungen, drottningen,
kronprinsessan Victoria
och prins Daniel
åkte häst och vagn
från slottet i Stockholm
till Skansen på kvällen.
Där var det konsert med artister.

Prinsessan Estelle
var inte med på firandet.
Hon var i ett annat land
på språkresa.

Tidigare under dagen
var kungen och drottningen
vid Skokloster Wärdshus i Uppsala län.
Där fanns en ny stor
skulptur av en älg.

Kungen fick dra av
skyddet från skulpturen
som heter Kungsälgen.
Jerker Andersson har gjort den.

Besöket i Skokloster
betyder att kungen
genom åren
har firat nationaldagen
i alla 21 län i Sverige.

8 SIDOR/TT

8 juni 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    8 juni, 2026 kl. 10:44

    🥰😍😎💜

    Svara
  2. Hej skriver:
    8 juni, 2026 kl. 11:36

    8/sidor hur mycket kostade den

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 juni, 2026 kl. 11:41

      Hej!

      Vi vet inte hur mycket den kostade
      eller vem som betalade för den.

      /8 Sidor

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