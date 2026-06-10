Världen

En närbild på Donald Trumps ansikte.

Donald Trump. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT

Nya attacker i kriget i Iran

Det är ingen riktig paus
i kriget i Iran.
Nyligen har Israel och Iran
gjort attacker mot varandra.

USAs ledare Donald Trump
sa att de måste sluta.
Men i tisdags gjorde också USA
nya attacker mot Iran.

Donald Trump säger
att det var en hämnd.
Han säger att Iran hade skjutit ner
en amerikansk helikopter
som flög nära Iran.

Nyhetsbyrån AP skriver
att helikoptern krockade
med en iransk drönare.

Två personer åkte i helikoptern.
Ingen blev skadad.
Helikoptern flög över
sundet Hormuz nära Iran
där båtar med olja stoppas.

Iran säger att de
inte har attackerat något
nära Hormuz det senaste dygnet.

Efter USAs nya attacker
attackerade Iran områden
där USAs militärer finns
i länder nära Iran.

Länderna Bahrain,
Kuwait och Jordanien
säger att de har blivit attackerade.

8 SIDOR/TT

Kriget i Iran

  • USA och Israel
    började bomba Iran
    i slutet av februari i år.
    USA har sagt olika saker
    om varför de startade kriget.
    Experter säger att kriget
    bryter mot lagar.
  • Iran svarade med
    att attackera Israel
    och andra länder nära Iran.
  • Kriget har sedan
    spridit sig till Libanon.
    Där krigar Israel
    mot gruppen Hizbollah
    som attackerade Israel efter
    attackerna mot Iran i februari.
  • Kriget i Iran har gjort
    att det har blivit en stor kris
    med olja, gas och gödsel i världen.
    Många båtar som kör de sakerna
    är stoppade i havet utanför Iran.
    De får inte köra
    genom sundet Hormuz.
Flera båtar syns på vattnet. Båtar nära sundet Hormuz. Iran har stängt sundet för de flesta båtar. Foto: Fatima Shbair/AP/TT

10 juni 2026

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2 kommentarer
  1. En kvinna skriver:
    10 juni, 2026 kl. 12:08

    Donald Trumps vill bara oskyldig a människor med Israels ledare 🖤🖤🦠💰🔥 Båda är människor slektare 💰🖤

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  2. Maja skriver:
    10 juni, 2026 kl. 14:57

    Min syster hörde attackerna, i Syrien.

    De fick veta att det är Israel som attackerade Iran.

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