Världen
Donald Trump. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Nya attacker i kriget i Iran
Det är ingen riktig paus
i kriget i Iran.
Nyligen har Israel och Iran
gjort attacker mot varandra.
USAs ledare Donald Trump
sa att de måste sluta.
Men i tisdags gjorde också USA
nya attacker mot Iran.
Donald Trump säger
att det var en hämnd.
Han säger att Iran hade skjutit ner
en amerikansk helikopter
som flög nära Iran.
Nyhetsbyrån AP skriver
att helikoptern krockade
med en iransk drönare.
Två personer åkte i helikoptern.
Ingen blev skadad.
Helikoptern flög över
sundet Hormuz nära Iran
där båtar med olja stoppas.
Iran säger att de
inte har attackerat något
nära Hormuz det senaste dygnet.
Efter USAs nya attacker
attackerade Iran områden
där USAs militärer finns
i länder nära Iran.
Länderna Bahrain,
Kuwait och Jordanien
säger att de har blivit attackerade.
8 SIDOR/TT
Kriget i Iran
- USA och Israel
började bomba Iran
i slutet av februari i år.
USA har sagt olika saker
om varför de startade kriget.
Experter säger att kriget
bryter mot lagar.
- Iran svarade med
att attackera Israel
och andra länder nära Iran.
- Kriget har sedan
spridit sig till Libanon.
Där krigar Israel
mot gruppen Hizbollah
som attackerade Israel efter
attackerna mot Iran i februari.
- Kriget i Iran har gjort
att det har blivit en stor kris
med olja, gas och gödsel i världen.
Många båtar som kör de sakerna
är stoppade i havet utanför Iran.
De får inte köra
genom sundet Hormuz.
10 juni 2026
Donald Trumps vill bara oskyldig a människor med Israels ledare 🖤🖤🦠💰🔥 Båda är människor slektare 💰🖤
Min syster hörde attackerna, i Syrien.
De fick veta att det är Israel som attackerade Iran.