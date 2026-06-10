Nya attacker i kriget i Iran

Det är ingen riktig paus

i kriget i Iran.

Nyligen har Israel och Iran

gjort attacker mot varandra.

USAs ledare Donald Trump

sa att de måste sluta.

Men i tisdags gjorde också USA

nya attacker mot Iran.

Donald Trump säger

att det var en hämnd.

Han säger att Iran hade skjutit ner

en amerikansk helikopter

som flög nära Iran.

Nyhetsbyrån AP skriver

att helikoptern krockade

med en iransk drönare.

Två personer åkte i helikoptern.

Ingen blev skadad.

Helikoptern flög över

sundet Hormuz nära Iran

där båtar med olja stoppas.

Iran säger att de

inte har attackerat något

nära Hormuz det senaste dygnet.

Efter USAs nya attacker

attackerade Iran områden

där USAs militärer finns

i länder nära Iran.

Länderna Bahrain,

Kuwait och Jordanien

säger att de har blivit attackerade.

8 SIDOR/TT