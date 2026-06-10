Sverige

En kraschad bygghiss ligger på marken. Några personer står vid sidan om.

Fem personer dog i olyckan med en hiss år 2023. Foto: Magnus Lejhall/TT

Tre frias för olycka med hiss

Fem arbetare dog
när en hiss rasade
på ett bygge.

Det hände år 2023
i Sundbyberg
nära Stockholm.

Poliserna sa
att olyckan hände
för att hissen
var dåligt byggd.
En undersökning visade
att flera viktiga skruvar
inte var på plats.

Nu har det varit
en rättegång om olyckan.
Tre personer som byggde
hissen var anklagade
för brott.

Domstolen tingsrätten
friar de tre personerna.
Domstolen säger
att det inte är klart
varför olyckan hände.
Det är inte heller klart
vem som skulle kolla
att hissen var säker.

Därför slipper
personerna straff.

De tre personerna har
tidigare sagt att de
inte har gjort något fel.

Arbetarnas fackförbund
är mycket kritiska mot domen.

– Fem personer dog
men ingen är ansvarig.
Det är en skandal.

Det säger Kim Söderström
som är ledare för
fackförbundet Byggnads.

Olyckan hände när några
arbetare åkte i en hiss.
Hissen gick sönder
och rasade 30 meter.

Fyra av de döda kom
från andra länder.
En var från Sverige.

8 SIDOR/TT

10 juni 2026

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5 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    10 juni, 2026 kl. 13:38

    Det finns ju ”Arbetsmiljölagen” i Sverige? Eller är det bara påhittat och den är dålig?

    Svara
  2. slay girl skriver:
    10 juni, 2026 kl. 14:03

    Skkarry😢😮

    Svara
  3. kalle skriver:
    10 juni, 2026 kl. 14:08

    hämskt😭😢

    Svara
  4. Björn skriver:
    10 juni, 2026 kl. 14:08

    hämskt💔💔

    Svara
  5. V skriver:
    10 juni, 2026 kl. 14:26

    HEMSKT HEMSKT

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