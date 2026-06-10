Tre frias för olycka med hiss

Fem arbetare dog

när en hiss rasade

på ett bygge.

Det hände år 2023

i Sundbyberg

nära Stockholm.

Poliserna sa

att olyckan hände

för att hissen

var dåligt byggd.

En undersökning visade

att flera viktiga skruvar

inte var på plats.

Nu har det varit

en rättegång om olyckan.

Tre personer som byggde

hissen var anklagade

för brott.

Domstolen tingsrätten

friar de tre personerna.

Domstolen säger

att det inte är klart

varför olyckan hände.

Det är inte heller klart

vem som skulle kolla

att hissen var säker.

Därför slipper

personerna straff.

De tre personerna har

tidigare sagt att de

inte har gjort något fel.

Arbetarnas fackförbund

är mycket kritiska mot domen.

– Fem personer dog

men ingen är ansvarig.

Det är en skandal.

Det säger Kim Söderström

som är ledare för

fackförbundet Byggnads.

Olyckan hände när några

arbetare åkte i en hiss.

Hissen gick sönder

och rasade 30 meter.

Fyra av de döda kom

från andra länder.

En var från Sverige.

8 SIDOR/TT