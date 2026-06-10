Poliserna får kritik

Poliserna i gruppen

Säpo får kritik.

Experter tycker att Säpo

är dåliga på att skydda

statsminister Ulf Kristersson.

En reporter på tidningen Aftonbladet

ville undersöka säkerheten

kring statsministern.

Hon åkte till en gård som ägs av

statsministerns fru Birgitta Ed.

Hon sa inte att hon var reporter.

Hon sa att hon skulle vara med

och jobba på gården.

Där fanns poliser från Säpo.

Men de kollade inte

vem reportern var.

De kollade inte vad hon

hade i sin väska.

Reportern kom nära

statsministern och hans fru.

Hon hälsade på dem

och pratade med dem.

Hon hade kunnat

vara en farlig person.

Det var lätt att komma

nära statsministern.

Därför får Säpo kritik.

– Det är Säpos jobb

att se till att personerna

de ska skydda är säkra.

Det säger experten

Jörgen Holmlund till

tidningen Svenska Dagbladet.

Säpo vill inte svara på kritiken.

Ulf Kristersson säger själv

att han är nöjd med säkerheten.

Sverige har haft

flera mord på politiker.

Statsminister Olof Palme

blev mördad år 1986.

Minister Anna Lindh

blev mördad år 2003.

8 SIDOR/TT