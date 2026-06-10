Sverige
Ulf Kristersson med sin fru Birgitta Ed. Foto: Christine Olsson/TT
Poliserna får kritik
Poliserna i gruppen
Säpo får kritik.
Experter tycker att Säpo
är dåliga på att skydda
statsminister Ulf Kristersson.
En reporter på tidningen Aftonbladet
ville undersöka säkerheten
kring statsministern.
Hon åkte till en gård som ägs av
statsministerns fru Birgitta Ed.
Hon sa inte att hon var reporter.
Hon sa att hon skulle vara med
och jobba på gården.
Där fanns poliser från Säpo.
Men de kollade inte
vem reportern var.
De kollade inte vad hon
hade i sin väska.
Reportern kom nära
statsministern och hans fru.
Hon hälsade på dem
och pratade med dem.
Hon hade kunnat
vara en farlig person.
Det var lätt att komma
nära statsministern.
Därför får Säpo kritik.
– Det är Säpos jobb
att se till att personerna
de ska skydda är säkra.
Det säger experten
Jörgen Holmlund till
tidningen Svenska Dagbladet.
Säpo vill inte svara på kritiken.
Ulf Kristersson säger själv
att han är nöjd med säkerheten.
Sverige har haft
flera mord på politiker.
Statsminister Olof Palme
blev mördad år 1986.
Minister Anna Lindh
blev mördad år 2003.
8 SIDOR/TT
10 juni 2026
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