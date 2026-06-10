Protester i Nordirland

I tisdags kväll var det

protester på flera

platser i Nordirland.

Arga människor eldade bilar

och attackerade poliser.

Protesterna började efter

en attack med kniv.

Det hände i staden Belfast i måndags.

En man blev mycket skadad.

Mannen som är misstänkt

för attacken är invandrare.

Han har tidigare flytt

från landet Sudan.

Någon filmade attacken.

Filmen spreds sedan

snabbt på internet.

Många som protesterar

är kritiska mot invandrare.

I Belfast gick

ungefär 200 personer

till attack mot poliserna.

De kastade brinnande flaskor

och tände eld på en polisbil.

Det skriver tidningen

Belfast Telegraph.

Poliserna ber folk

att vara lugna.

Nordirlands minister

Michelle O’Neill säger

att folk inte ska vara rädda.

– Vi måste säga

nej till rasism och

nej till hat, säger hon.

Poliserna har tagit fast

mannen som är misstänkt

för attacken med kniv.

Det är inte klart varför

han gjorde attacken.

8 SIDOR/TT