Världen
En buss brinner under protesterna i Belfast. Foto: Peter Morrison/AP/TT
Protester i Nordirland
I tisdags kväll var det
protester på flera
platser i Nordirland.
Arga människor eldade bilar
och attackerade poliser.
Protesterna började efter
en attack med kniv.
Det hände i staden Belfast i måndags.
En man blev mycket skadad.
Mannen som är misstänkt
för attacken är invandrare.
Han har tidigare flytt
från landet Sudan.
Någon filmade attacken.
Filmen spreds sedan
snabbt på internet.
Många som protesterar
är kritiska mot invandrare.
I Belfast gick
ungefär 200 personer
till attack mot poliserna.
De kastade brinnande flaskor
och tände eld på en polisbil.
Det skriver tidningen
Belfast Telegraph.
Poliserna ber folk
att vara lugna.
Nordirlands minister
Michelle O’Neill säger
att folk inte ska vara rädda.
– Vi måste säga
nej till rasism och
nej till hat, säger hon.
Poliserna har tagit fast
mannen som är misstänkt
för attacken med kniv.
Det är inte klart varför
han gjorde attacken.
8 SIDOR/TT
Nordirland
- Nordirland är en del
av Storbritannien.
- Det ligger på ön Irland.
Nordirland är en av de fyra delar
som tillsammans bildar landet
Storbritannien.
De andra delarna är
- England
- Skottland
- Wales.
10 juni 2026
UF!😔