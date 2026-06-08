De kommer till allsången

Disco Inferno och Hooja

är några av artisterna

som kommer till programmet

Allsång på Skansen i sommar.

Som tidigare år är det

Pernilla Wahlgren

som är ledare för programmet.

I sommar är det också

VM i fotboll för herrar.

Pernilla Wahlgren

berättar att de

kommer ha med flera låtar

som handlar om VM i fotboll.

I sommarens första program

är Thomas Stenström med

och sjunger sin låt till VM.

Den heter Leva för alltid.

Det första programmet

är tisdagen den 23 juni

klockan 20.00 i SVT1.

8 SIDOR/TT

Här nedanför kan du se

alla artisterna i sommar.

Dessutom kommer det bli

flera hemliga artister.