Kultur

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    Gruppen Disco Inferno är Lina Hedlund, Andreas Lundstedt, LaGaylia Frazier och Prince Prime. Foto: Claudio Bresciani/TT

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    Pernilla Wahlgren leder programmet. Foto: Claudio Bresciani/TT

De kommer till allsången

Disco Inferno och Hooja
är några av artisterna
som kommer till programmet
Allsång på Skansen i sommar.

Som tidigare år är det
Pernilla Wahlgren
som är ledare för programmet.

I sommar är det också
VM i fotboll för herrar.

Pernilla Wahlgren
berättar att de
kommer ha med flera låtar
som handlar om VM i fotboll.

I sommarens första program
är Thomas Stenström med
och sjunger sin låt till VM.
Den heter Leva för alltid.

Det första programmet
är tisdagen den 23 juni
klockan 20.00 i SVT1.

8 SIDOR/TT

Här nedanför kan du se
alla artisterna i sommar.
Dessutom kommer det bli
flera hemliga artister.

Alla artisterna i Allsång på Skansen

  • 23 juni: Hooja, Felicia,
    Basshunter och Käärijä,
    De Vet Du, Thomas Stenström,
    Petra Marklund.
  • 30 juni: Sanna Nielsen,
    Naod & Greekazo, Infinite Mass.
  • 7 juli: Valter Nilsson, Tove Styrke,
    Lilla Al Fadji, Noll2, Sten & Stanley.
  • 14 juli: Peg Parnevik, Simon Superti,
    Medina, Greczula, Staffan Hellstrand.
  • 21 juli: The Soundtrack of Our Lives,
    Fanny Avonne, Familjen, Stor och Anna Carolina,
    Svullo som är Fredrik Lexfors.
  • 28 juli: The Ark, Disco Inferno
    som är Lina Hedlund,
    Andreas Lundstedt och LaGayla Frazier,
    musikalartisterna från
    Torka aldrig tårar utan handskar.
  • 4 augusti: Oskar Linnros, Icona Pop,
    Newkid, Lasse Holm, Linda Lampenius
    och Pete Parkkonen.
  • 11 augusti: Eva Dahlgren,
    Lena Philipsson, A-Teens, Carola,
    Nanne Grönwall och Elisabeth Andreassen.
Två personer som är maskerade. Personen till vänster gör ett hjärta med händerna. Hooja och DJ Mårdhund i gruppen Hooja. Foto: Claudio Bresciani/TT

8 juni 2026

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