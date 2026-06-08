Kultur
Gruppen Disco Inferno är Lina Hedlund, Andreas Lundstedt, LaGaylia Frazier och Prince Prime. Foto: Claudio Bresciani/TT
Pernilla Wahlgren leder programmet. Foto: Claudio Bresciani/TT
De kommer till allsången
Disco Inferno och Hooja
är några av artisterna
som kommer till programmet
Allsång på Skansen i sommar.
Som tidigare år är det
Pernilla Wahlgren
som är ledare för programmet.
I sommar är det också
VM i fotboll för herrar.
Pernilla Wahlgren
berättar att de
kommer ha med flera låtar
som handlar om VM i fotboll.
I sommarens första program
är Thomas Stenström med
och sjunger sin låt till VM.
Den heter Leva för alltid.
Det första programmet
är tisdagen den 23 juni
klockan 20.00 i SVT1.
8 SIDOR/TT
Här nedanför kan du se
alla artisterna i sommar.
Dessutom kommer det bli
flera hemliga artister.
Alla artisterna i Allsång på Skansen
- 23 juni: Hooja, Felicia,
Basshunter och Käärijä,
De Vet Du, Thomas Stenström,
Petra Marklund.
- 30 juni: Sanna Nielsen,
Naod & Greekazo, Infinite Mass.
- 7 juli: Valter Nilsson, Tove Styrke,
Lilla Al Fadji, Noll2, Sten & Stanley.
- 14 juli: Peg Parnevik, Simon Superti,
Medina, Greczula, Staffan Hellstrand.
- 21 juli: The Soundtrack of Our Lives,
Fanny Avonne, Familjen, Stor och Anna Carolina,
Svullo som är Fredrik Lexfors.
- 28 juli: The Ark, Disco Inferno
som är Lina Hedlund,
Andreas Lundstedt och LaGayla Frazier,
musikalartisterna från
Torka aldrig tårar utan handskar.
- 4 augusti: Oskar Linnros, Icona Pop,
Newkid, Lasse Holm, Linda Lampenius
och Pete Parkkonen.
- 11 augusti: Eva Dahlgren,
Lena Philipsson, A-Teens, Carola,
Nanne Grönwall och Elisabeth Andreassen.
8 juni 2026