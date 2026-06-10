Fler blir sjuka av jobbet

Fler människor

anmäler att de blivit

sjuka av sitt jobb.

Det säger Sveriges Radios

nyheter Ekot.

År 2024 var det

13 500 människor som anmälde

att de blivit sjuka.

Förra året kom 30 procent fler

anmälningar in.

Över 17 tusen människor

anmälde att de blivit sjuka av jobbet.

Det kan bero på

flera saker.

Både att folk har det svårt

på jobbet.

Men också att fler

känner till

att de kan anmäla.

Det säger Lars Lööw

som är chef på myndigheten

Arbetsmiljöverket.

Det handlar ofta om

människor som jobbar väldigt mycket

och som samtidigt inte kan

styra så mycket själva

över sitt arbete.

– Då får folk ofta

psykiska sjukdomar,

säger Lars Lööw.

Så kan det vara till exempel

för människor som jobbar

inom vård och omsorg.

Lars Lööw tycker att chefer

och politikerna som styr

över jobben måste

ta mer ansvar för att hjälpa

folk som blir sjuka.

8 SIDOR/TT