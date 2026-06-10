Sverige
Många mår dåligt på jobbet. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fler blir sjuka av jobbet
Fler människor
anmäler att de blivit
sjuka av sitt jobb.
Det säger Sveriges Radios
nyheter Ekot.
År 2024 var det
13 500 människor som anmälde
att de blivit sjuka.
Förra året kom 30 procent fler
anmälningar in.
Över 17 tusen människor
anmälde att de blivit sjuka av jobbet.
Det kan bero på
flera saker.
Både att folk har det svårt
på jobbet.
Men också att fler
känner till
att de kan anmäla.
Det säger Lars Lööw
som är chef på myndigheten
Arbetsmiljöverket.
Det handlar ofta om
människor som jobbar väldigt mycket
och som samtidigt inte kan
styra så mycket själva
över sitt arbete.
– Då får folk ofta
psykiska sjukdomar,
säger Lars Lööw.
Så kan det vara till exempel
för människor som jobbar
inom vård och omsorg.
Lars Lööw tycker att chefer
och politikerna som styr
över jobben måste
ta mer ansvar för att hjälpa
folk som blir sjuka.
8 SIDOR/TT
10 juni 2026
Folk är jättestressad…jag ser det! det är inte bra! Staten måste agera!😴😠😮💛💙
jag har jobbat inom vården i 40 år har mått väldigt dåligt av stress ,så jag är glad att vara pensionär nu .ibland kan jag känna att jag har inte kommit över denna stress, det sitter fortfarande i kroppen. starckars dom som jobbar inom vården.man måste tillsätta mer personal,och inte bara spara.🤢🤢🤢
på 80 talet var det mycket bättre att jobba inom vården fanns mer personal. nu kör man slut på folket det är inte mänskligt. jobbar du tex.med gamla får du inte visa att du är stressat speciellt när dessa är dementa .kommunerna borde tänka om, annars finns det ingen som vill jobba inom äldreomsorgen.
Och framförallt är det viktigt att personalen hjälps åt med arbetet ,och att det är bra sammanhållning i gruppen, det förekommer mobbning på arbetsplatser .vissa sitter mycket av tiden och dricker kaffe och pratar privata saker, så är det på min arbetsplats. Och vissa jobbar dubbelt.
Ta bort karensdagen!
Sommaren är värst man tar vem som helst in som vikarie, det är påfrestande, för ordinarie personal.