SVT stoppar avsnitt

Förra veckan blev det bråk

om ett program i SVT.

Programmet heter

IFS – Invandrare för svenskar.

Någon hade bjudit in en man

som heter Nick Alinia att vara med.

Han är känd för att ha med

högerextrema grupper att göra.

Högerextrema grupper

är rasistiska grupper

som inte gillar invandrare

och som gillar våld.

SVT försvarade först beslutet

med att Alinia inte

är dömd för något brott.

Men sedan ändrade sig SVT.

När det blev känt att Alinia

skulle vara med i programmet

ville flera andra personer

inte vara med.

Helena Olsson

är en av cheferna på SVT.

Det är hon som har

ansvar för programmet.

Hon säger att hon

inte kände till att Nick Alinia

skulle vara med.

Nu säger hon att SVT

stoppar avsnittet med Nick Alinia.

Det skulle ha visats i höst.

SVT tycker att Nick Alinia

jobbar mot demokratin.

– Demokratin backar i världen.

Därför skulle det vara fel att någon

som han är med i programmet.

Det skriver Helena Olsson i tidningen

Dagens Nyheter.

8 SIDOR/TT