Kultur
Nick Alinia. Foto: Christine Olsson/TT
SVT stoppar avsnitt
Förra veckan blev det bråk
om ett program i SVT.
Programmet heter
IFS – Invandrare för svenskar.
Någon hade bjudit in en man
som heter Nick Alinia att vara med.
Han är känd för att ha med
högerextrema grupper att göra.
Högerextrema grupper
är rasistiska grupper
som inte gillar invandrare
och som gillar våld.
SVT försvarade först beslutet
med att Alinia inte
är dömd för något brott.
Men sedan ändrade sig SVT.
När det blev känt att Alinia
skulle vara med i programmet
ville flera andra personer
inte vara med.
Helena Olsson
är en av cheferna på SVT.
Det är hon som har
ansvar för programmet.
Hon säger att hon
inte kände till att Nick Alinia
skulle vara med.
Nu säger hon att SVT
stoppar avsnittet med Nick Alinia.
Det skulle ha visats i höst.
SVT tycker att Nick Alinia
jobbar mot demokratin.
– Demokratin backar i världen.
Därför skulle det vara fel att någon
som han är med i programmet.
Det skriver Helena Olsson i tidningen
Dagens Nyheter.
8 SIDOR/TT
8 juni 2026