Vardags

Närbild på en hand som skriver på tangentbordet till en dator. På datorn syns Skatteverkets hemsida.

En person som deklarerar på sin dator. Foto: Claudio Bresciani/TT

Pengar tillbaka

Alla som jobbar i Sverige
betalar skatt.
När folk deklarerar
kontrollerar de att de
har betalat rätt skatt.

Sedan skickar de deklarationen
till myndigheten Skatteverket.

Nu har Skatteverket
undersökt deklarationerna.
En del har betalat
för mycket i skatt.
De får tillbaka pengar.

Folk har betalat in
över 35 miljarder kronor
för mycket i skatt.
Nu får över 2,5 miljoner svenskar
tillbaka pengar från skatten.

Pengarna börjar betalas ut
den 9 juni.
För att få dina pengar
ska du ha anmält
ett konto till Skatteverket.

Men många andra har betalat
för lite skatt.
De måste betala mer pengar.
De ska betala
senast den 14 september.

Personer som deklarerade på internet
utan att göra ändringar
har redan fått tillbaka pengar.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

9 juni 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    9 juni, 2026 kl. 13:42

    OMG! Jag är nyfiken på vad jag får????…

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