Pengar tillbaka

Alla som jobbar i Sverige

betalar skatt.

När folk deklarerar

kontrollerar de att de

har betalat rätt skatt.

Sedan skickar de deklarationen

till myndigheten Skatteverket.

Nu har Skatteverket

undersökt deklarationerna.

En del har betalat

för mycket i skatt.

De får tillbaka pengar.

Folk har betalat in

över 35 miljarder kronor

för mycket i skatt.

Nu får över 2,5 miljoner svenskar

tillbaka pengar från skatten.

Pengarna börjar betalas ut

den 9 juni.

För att få dina pengar

ska du ha anmält

ett konto till Skatteverket.

Men många andra har betalat

för lite skatt.

De måste betala mer pengar.

De ska betala

senast den 14 september.

Personer som deklarerade på internet

utan att göra ändringar

har redan fått tillbaka pengar.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR