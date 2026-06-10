Folk vill ge bort organ

Fler i Norge och Sverige

anmäler att de vill ge bort

en del av kroppen om de dör.

De vill donera ett organ.

Det kan bero på

prinsessan Mette-Marit.

Nyligen blev det känt

att prinsessan Mette-Marit

behöver nya lungor.

Hon kan få

en annan persons lungor.

Nu väntar hon i kö

för att få en sådan operation.

Människor som är sjuka

och behöver ett nytt organ

som till exempel lungor

eller hjärta

kan få det från någon som dött.

Om läkarna kan rädda organet

innan personen är helt död

så kan en annan person få organet.

Men läkarna tar bara organ

från personer som sagt ja till det.

I bland kan släktingar säga ja

om personen inte kan svara själv.

Men de ska bara säga ja

om de tror att personen

som håller på att dö

hade velat det.

Den som vill ge bort sina organ

kan anmäla det

till myndigheten Socialstyrelsen.

De har en lista som heter

Donationsregistret.

De senaste dagarna har

fler än vanligt anmält sig till listan

i både Norge och Sverige.

Det kan ta tid att få

nya lungor, hjärta eller annat organ

för människor som är allvarligt sjuka.

En del dör i väntan på ett organ.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR