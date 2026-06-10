Världen
Norska prinsessan Mette-Marit behöver nya lungor. Hon är allvarligt sjuk i lungfibros. Foto: Lise Åserud/NTB
Folk vill ge bort organ
Fler i Norge och Sverige
anmäler att de vill ge bort
en del av kroppen om de dör.
De vill donera ett organ.
Det kan bero på
prinsessan Mette-Marit.
Nyligen blev det känt
att prinsessan Mette-Marit
behöver nya lungor.
Hon kan få
en annan persons lungor.
Nu väntar hon i kö
för att få en sådan operation.
Människor som är sjuka
och behöver ett nytt organ
som till exempel lungor
eller hjärta
kan få det från någon som dött.
Om läkarna kan rädda organet
innan personen är helt död
så kan en annan person få organet.
Men läkarna tar bara organ
från personer som sagt ja till det.
I bland kan släktingar säga ja
om personen inte kan svara själv.
Men de ska bara säga ja
om de tror att personen
som håller på att dö
hade velat det.
Den som vill ge bort sina organ
kan anmäla det
till myndigheten Socialstyrelsen.
De har en lista som heter
Donationsregistret.
De senaste dagarna har
fler än vanligt anmält sig till listan
i både Norge och Sverige.
Det kan ta tid att få
nya lungor, hjärta eller annat organ
för människor som är allvarligt sjuka.
En del dör i väntan på ett organ.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
10 juni 2026
Det blir bra, Mette-Marit
Krya på dig och snart får du nya lungor och du mår bra. Försök inte att ge upp bara. 🙂🌷
Hälsningar från Maja
Får en ny lungor om jag helt ärligt Jo det är sant🤔 Det är samma sak som hjärtat att ni hjärta🫀