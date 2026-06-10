Sverige
Poliser från Säkerhetspolisen, Säpo, tog fast den misstänkte spionen. Foto: TT
Rättegång mot misstänkt spion
En man är misstänkt
för att ha försökt
spionera för Ryssland.
Nu blir det
en rättegång mot mannen.
Mannen är 34 år.
Han har tidigare
jobbat för Sveriges militärer.
Nu jobbar han med
datorer på ett företag.
Poliser från gruppen Säpo
tog fast mannen
i januari i år.
Han har varit
inlåst sedan dess.
Den misstänkte mannen
fick veta hemliga
saker i sitt jobb.
Sedan ska han ha rest
till Moskva och försökt
berätta om det
för ryska militärer.
Det säger åklagaren
Mats Ljungqvist.
Mannen är också misstänkt
för att ha beställt
ett mord på en svensk man.
Det ska ha hänt
i december förra året.
Poliserna undersöker
fortfarande det.
Rättegången mot mannen
börjar den 15 juni
i Stockholms tingsrätt.
Mannen säger att han
är oskyldig.
8 SIDOR/TT
10 juni 2026
hur kan man spionera på sitt eget land ???helt sjukt jävla förrädare!!!lås in på livstid. 😡😡😡😡😡😡😡🤮🤮🤮🤮🤮
håller med Andreas 😤😤😤😤
jag också😤😠
ja alltså🤢🤢🤢😭🤢🤢🤢🤢🤢🤢💙🤢🤢🤢🤢🤢