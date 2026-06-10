Rättegång mot misstänkt spion

En man är misstänkt

för att ha försökt

spionera för Ryssland.

Nu blir det

en rättegång mot mannen.

Mannen är 34 år.

Han har tidigare

jobbat för Sveriges militärer.

Nu jobbar han med

datorer på ett företag.

Poliser från gruppen Säpo

tog fast mannen

i januari i år.

Han har varit

inlåst sedan dess.

Den misstänkte mannen

fick veta hemliga

saker i sitt jobb.

Sedan ska han ha rest

till Moskva och försökt

berätta om det

för ryska militärer.

Det säger åklagaren

Mats Ljungqvist.

Mannen är också misstänkt

för att ha beställt

ett mord på en svensk man.

Det ska ha hänt

i december förra året.

Poliserna undersöker

fortfarande det.

Rättegången mot mannen

börjar den 15 juni

i Stockholms tingsrätt.

Mannen säger att han

är oskyldig.

8 SIDOR/TT