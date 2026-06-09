Världen
Martin Sedolf visar sin hockeyfrilla. Foto: James Brooks/AP/TT
Här är alla som tävlade i med sina hockeyfrillor. Vinnaren Thomas Berg syns näst längst till höger. Foto: James Brooks/AP/TT
En besökare på tävlingen visar sin hockeyfrilla. Foto: James Brooks/AP/TT
Han hade bästa frisyren
Tolv män har tävlat
i vem som har
den snyggaste frisyren
som kallas hockeyfrilla.
Det är när håret
är kort både fram
och på sidorna av huvudet.
Håret är längre bak.
Tävlingen var nyligen
i staden Köpenhamn
i Danmark för fjärde gången.
De tolv männen
visade sina frisyrer
för publiken.
Folk jublade.
Hockeyfrillan blev populär
bland spelare i ishockey
för ungefär 50 år sedan.
Då syntes det långa håret
utanför hjälmen
när de spelade.
En del kallar hockeyfrillan
för mullet.
Det är namnet på engelska.
Frisyren är populär nu igen.
Thomas Berg vann
årets tävling i Danmark.
Domarna tyckte
att hans hockeyfrilla
var snyggast.
8 SIDOR/TT
9 juni 2026
Tråkigt med hockeyfrilla när VM i fotboll ska börja.
Kanske det är därför Danmark inte är med i VM?