Han hade bästa frisyren

Tolv män har tävlat

i vem som har

den snyggaste frisyren

som kallas hockeyfrilla.

Det är när håret

är kort både fram

och på sidorna av huvudet.

Håret är längre bak.

Tävlingen var nyligen

i staden Köpenhamn

i Danmark för fjärde gången.

De tolv männen

visade sina frisyrer

för publiken.

Folk jublade.

Hockeyfrillan blev populär

bland spelare i ishockey

för ungefär 50 år sedan.

Då syntes det långa håret

utanför hjälmen

när de spelade.

En del kallar hockeyfrillan

för mullet.

Det är namnet på engelska.

Frisyren är populär nu igen.

Thomas Berg vann

årets tävling i Danmark.

Domarna tyckte

att hans hockeyfrilla

var snyggast.

8 SIDOR/TT

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